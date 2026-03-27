 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Stimmen-König Fliesteden: Radio Sunshine sendet aus der Landesliga

Welche Klubs der Mittelrheinliga sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

von red · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schnieders

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Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 2
Hohkeppel
Wegb.-Beeck
FC Hennef 05

Das Votum ist eindeutig: Während Radio Sunshine üblicherweise die Heimspiele von Alemannia Aachen begleitet, rückt am kommenden Spieltag der Amateurfußball am Mittelrhein ins Rampenlicht. In einer spannenden Abstimmungsphase habt ihr entschieden, welcher Platz zum Radiostudio wird. Mit insgesamt 201 abgegebenen Stimmen habt ihr ein klares Zeichen gesetzt – und dabei hat ein Landesliga-Kracher die namhafte Konkurrenz aus der Mittelrheinliga deutlich distanziert.

Der Stimmen-König: Fliesteden bittet den Tabellenzweiten zum Tanz

Mit über der Hälfte aller Stimmen (50,2 %) ist die Wahl auf das Duell SC Fliesteden gegen den SV Breinig gefallen. Und sportlich verspricht diese Partie ein Leckerbissen zu werden: Es ist das klassische Duell der Momentaufnahmen.

Der SV Breinig reist mit breiter Brust an: Drei Siege in Folge ohne ein einziges Gegentor – inklusive eines fulminanten 5:0-Erfolgs gegen Verlautenheide – zeigen, dass die Stabilität zurück ist. Doch die Aufgabe beim SC Fliesteden wird alles andere als ein Spaziergang, denn die Gastgeber sind im Pflichtspieljahr 2026 noch gänzlich ungeschlagen. Schafft es Fliesteden, den Tabellenzweiten ins Stolpern zu bringen? Radio Sunshine wird live in Ausschnitten berichten!

Die weiteren Ergebnisse

FC Hennef – VfL Vichttal: 22,9 %
FC Wegberg-Beeck – SV Eintracht Hohkeppel: 15,9 %
Sportfreunde Düren – Siegburger SV: 5,5 %
Union Schafhausen – Eintracht Verlautenheide: 5,5 %

Folgende Spiele standen zur Auswahl

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
15:00

FC Wegberg-Beeck – SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga)
Nach drei Siegen in Folge erlebte der FC Wegberg-Beeck in Königsdorf ein spätes Erwachen – die Last-Minute-Niederlage schmerzt. Doch auch die Gäste aus Hohkeppel reisen mit einer Hypothek an: Im Top-Spiel gegen Bergisch Gladbach riss die Serie der Unbesiegbarkeit auf heimischer Anlage, was einen empfindlichen Dämpfer im Aufstiegsrennen bedeutete. Erschwerend kommt die englische Woche hinzu: Gelingt es der Keseroglu-Elf, die Kraftanstrengung aus dem Mittelrhein-Pokal-Halbfinale gegen Viktoria Köln wegzustecken und die Punkte aus dem Waldstadion zu entführen?

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Düren
Sportfreunde DürenSF Düren
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
15:00

Sportfreunde Düren – Siegburger SV (Mittelrheinliga)
Nachdem die Partie gegen Teutonia Weiden wegen Personalmangels der Gäste kurzfristig abgesagt wurde, kehrt der Siegburger SV nun unfreiwillig ausgeruht in den Ligabetrieb zurück. Die Gastgeber aus Düren hingegen müssen ein Paradoxon verarbeiten: Trotz einer Phasenweise couragierten Leistung gegen den VfL Vichttal stand am Ende eine deutliche 1:6-Niederlage zu Buche. Gegen die viertplatzierte Otto-Elf sind die Sportfreunde erneut in der Außenseiterrolle gefordert.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
15:00

FC Hennef – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)
Der FC Hennef verpasste es zuletzt, den Erfolg gegen Düren zu bestätigen – stattdessen setzte es beim Schlusslicht FC Pesch ein herbe 3:6-Niederlage. Die Aufgabe am kommenden Spieltag wird nicht leichter: Mit dem VfL Vichttal gastiert die Übermannschaft der Rückrunde in Hennef. Die Avramovic-Elf ist mit zwölf Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 23 Toren perfekt aus der Winterpause gekommen und brennt darauf, diese Serie weiter auszubauen.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:00

SC Fliesteden – SV Breinig (Landesliga 2)
Der SV Breinig hat sich nach einem holprigen Start ins Jahr 2026 gefangen. Drei Siege ohne Gegentor – darunter das furiose 5:0 gegen den Tabellenfünften Verlautenheide – zeugen von neu gewonnener Stabilität. Doch der Gastgeber aus Fliesteden ist im Pflichtspieljahr 2026 noch ungeschlagen. Es ist das Duell der Momentaufnahmen: Kann Fliesteden den Tabellenzweiten stoppen?

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:15

Union Schafhausen – Eintracht Verlautenheide (Landesliga 2)
Für Eintracht Verlautenheide geht es am Sonntag um Rehabilitation. Die 0:5-Niederlage gegen Breinig gilt es schnellstmöglich aus den Köpfen zu bekommen. Die Chance zur Antwort bietet sich bei Union Schafhausen – einem Gegner, der nach dem jüngsten Erfolg gegen Viktoria Arnoldweiler mit dem ersten Dreier nach der Winterpause im Rücken selbstbewusst auftreten wird.