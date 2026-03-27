Stimmen-König Fliesteden: Radio Sunshine sendet aus der Landesliga

Das Votum ist eindeutig: Während Radio Sunshine üblicherweise die Heimspiele von Alemannia Aachen begleitet, rückt am kommenden Spieltag der Amateurfußball am Mittelrhein ins Rampenlicht. In einer spannenden Abstimmungsphase habt ihr entschieden, welcher Platz zum Radiostudio wird. Mit insgesamt 201 abgegebenen Stimmen habt ihr ein klares Zeichen gesetzt – und dabei hat ein Landesliga-Kracher die namhafte Konkurrenz aus der Mittelrheinliga deutlich distanziert.
Mit über der Hälfte aller Stimmen (50,2 %) ist die Wahl auf das Duell SC Fliesteden gegen den SV Breinig gefallen. Und sportlich verspricht diese Partie ein Leckerbissen zu werden: Es ist das klassische Duell der Momentaufnahmen.
Der SV Breinig reist mit breiter Brust an: Drei Siege in Folge ohne ein einziges Gegentor – inklusive eines fulminanten 5:0-Erfolgs gegen Verlautenheide – zeigen, dass die Stabilität zurück ist. Doch die Aufgabe beim SC Fliesteden wird alles andere als ein Spaziergang, denn die Gastgeber sind im Pflichtspieljahr 2026 noch gänzlich ungeschlagen. Schafft es Fliesteden, den Tabellenzweiten ins Stolpern zu bringen? Radio Sunshine wird live in Ausschnitten berichten!
FC Hennef – VfL Vichttal: 22,9 %
FC Wegberg-Beeck – SV Eintracht Hohkeppel: 15,9 %
Sportfreunde Düren – Siegburger SV: 5,5 %
Union Schafhausen – Eintracht Verlautenheide: 5,5 %