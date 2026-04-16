 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Sterkrade will Nummer sieben in Folge, Welheim hofft auf die Zweite

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Kleinigkeiten können das Spitzenrennen entscheiden, so könnte Tabellenführer SC Buschhausen schon mit einem Punktverlust auf Platz vier herunterkrachen.

von Markus Becker · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Sterkrade-Nord spielt gegen Buschhausens Reserve.
Sterkrade-Nord spielt gegen Buschhausens Reserve. – Foto: Michael Werner

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Als derzeit einziger Verfolger müsste die 1. Spvg Sterkrade-Nord II nicht auf einen Patzer der besser postierten Teams hoffen. Das Team von Dustin Vogt kann nämlich sowohl den direkten Vergleich gegen den 1. FC Hirschkamp gewinnen (Hinspiel 0:1), als auch den Ein-Punkt-Rückstand auf den SC Buschhausen im direkten Duell (26. April) wettmachen. Zunächst gilt es aber noch, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Es geht ausgerechnet gegen die Zweitvertretung der Buschhausener gegen die auch der siebte Sieg in Folge gelingen soll.

Gleichzeitig ist der 1. FC Hirschkamp im Aufsteigerduell gegen den TB Oberhausen gefordert. Im Hinspiel war es mit einem 9:2-Erfolg eine eindeutige Angelegenheit für den 1. FCH. Die beste Offensive der Liga (98 Tore) wird sich über den weiteren Saisonverlauf kaum Ausrutscher erlauben dürfen, um die Chance zur Wiedereroberung Platz eins beizubehalten.

Der erst in der Saison 2024/25 neu fusionierte FC Welheim hat auch diesmal den maximalen Erfolg im Blich. Während die Erste Mannschaft gegen Glück-Auf Sterkrade im Einsatz ist, gilt parallel auch ein eindringlicher Blick auf die Zweitvertretung, die mit einem Punktgewinn gegen den SC Buschhausen für vereinsintern gute Stimmung sorgen kann.

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So läuft der 28. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
19:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:00live

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:15

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:15

So., 19.04.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
13:15

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
13:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
26.04.26 FC Welheim II - TSV Safakspor Oberhausen
26.04.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - SC Buschhausen 1912
26.04.26 VfR 08 Oberhausen II - SC Buschhausen 1912 II
26.04.26 SV Sarajevo Oberhausen - Blau-Weiß Fuhlenbrock
26.04.26 TB Oberhausen 1889 - BV Osterfeld 1919
26.04.26 FC Sterkrade 72 - 1. FC Hirschkamp
26.04.26 FC Welheim - SV Adler Osterfeld
26.04.26 VfR 08 Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II

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