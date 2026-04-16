Sterkrade will Nummer sieben in Folge, Welheim hofft auf die Zweite

Sterkrade-Nord spielt gegen Buschhausens Reserve. – Foto: Michael Werner

Als derzeit einziger Verfolger müsste die 1. Spvg Sterkrade-Nord II nicht auf einen Patzer der besser postierten Teams hoffen. Das Team von Dustin Vogt kann nämlich sowohl den direkten Vergleich gegen den 1. FC Hirschkamp gewinnen (Hinspiel 0:1), als auch den Ein-Punkt-Rückstand auf den SC Buschhausen im direkten Duell (26. April) wettmachen. Zunächst gilt es aber noch, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Es geht ausgerechnet gegen die Zweitvertretung der Buschhausener gegen die auch der siebte Sieg in Folge gelingen soll.

Gleichzeitig ist der 1. FC Hirschkamp im Aufsteigerduell gegen den TB Oberhausen gefordert. Im Hinspiel war es mit einem 9:2-Erfolg eine eindeutige Angelegenheit für den 1. FCH. Die beste Offensive der Liga (98 Tore) wird sich über den weiteren Saisonverlauf kaum Ausrutscher erlauben dürfen, um die Chance zur Wiedereroberung Platz eins beizubehalten.

Der erst in der Saison 2024/25 neu fusionierte FC Welheim hat auch diesmal den maximalen Erfolg im Blich. Während die Erste Mannschaft gegen Glück-Auf Sterkrade im Einsatz ist, gilt parallel auch ein eindringlicher Blick auf die Zweitvertretung, die mit einem Punktgewinn gegen den SC Buschhausen für vereinsintern gute Stimmung sorgen kann.