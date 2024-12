Steinsberger Silvesterkracher: Ex-Jahn II-Kapitän Ziegler kommt

Nun, Julian Ziegler stammt gebürtig aus Steinsberg und spielte bis zur D-Jugend für den hiesigen FSV. Seine Familie wohnt im Dorf. Der Kontakt zum Heimatverein ist über die Jahre nie abgerissen. Und so war Ziegler bei Heimspielen der ersten Mannschaft öfter als Zuschauer zugegen. Nun hat er sich entschlossen, nach einer gut halbjährigen Fußballpause wieder aktiv zu werden und den FSV im Punktekampf der Kreisliga 2 zu unterstützen.



Vom Dorfverein ging es für Ziegler über den Umweg TSV Kareth-Lappersdorf zum SSV Jahn. In der Jahnschmiede durchlief er elf Jahre lang alle Nachwuchsmannschaften, war schließlich in der zweiten Mannschaft eine unbestrittene Stammkraft und sogar Kapitän. 101 Bayernliga-Einsätze (11 Tore) stehen in Zieglers Vita. Auch bei Trainingseinheiten und Testspielen der Jahn-Profis durfte der Mittelfeldspieler zeitweise mitwirken. Der Sprung zu Profis gelang jedoch nicht und so war das Kapitel Jahn Regensburg am Ende der Saison 2023/24 altersbedingt erstmal beendet für den 23-Jährigen. Seitdem pausierte er und war vereinslos.



„Julian ist im Herbst selbst auf uns zugekommen, mit dem Wunsch mal am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen. Daraufhin sind wir ins Gespräch gekommen. Er war von Anfang an nicht abgeneigt, wieder für den FSV aufzulaufen“, lässt Steinsbergs Cheftrainer Peter Dobler wissen.



Dobler übernahm das Traineramt beim FSV selbst erst im Laufe der Hinrunde, nachdem sich die Wege des Vereins mit denen von Aufstiegstrainer Claus Pirkenseer und Co-Trainer Claus Alkofer getrennt hatten. Seit Kurzem steht auch Dobler in Person von Bastian Wimmer ein Co-Trainer zur Seite. Wimmer coachte einst bereits kurzzeitig den SV Zeitlarn.



Für die Rot-Weißen aus dem Markt Regenstauf beginnt am 30. März die Restrunde in der Kreisliga. Aktuell ist man Elfter und der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt komfortabel wirkende neun Punkte. Zwar bleibt der vorzeitige Klassenerhalt das primäre Ziel fürs Frühjahr, dennoch will die Dobler-Truppe angreifen und noch den ein oder anderen Tabellenplatz gutmachen.



Bei diesem Unterfangen mithelfen soll Neuzugang Julian Ziegler. Auf den ersten Einsatz ihres neuen Mittelfeld-Stars müssen die Steinsberger Fans übrigens gar nicht lange warten. Ziegler tritt mit seiner neuen Truppe am kommenden Freitag beim Erl-Bräu-Cup in Lappersdorf an.