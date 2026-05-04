Steinsberg löst Relegationsticket – Hemau im Tal der Tränen

Nichtabstiegs-Party beim SV Lupburg! – Foto: Verein

Am vorletzten Spieltag der Kreisliga 2 sind zwei Entscheidungen gefallen. Eine oben, eine unten. Der FSV Steinsberg zieht in die Relegation zur Bezirksliga ein. Dort wartet auf die Dobler-Mannen in der ersten Runde entweder der SC Regensburg oder der FC Oberhinkofen. Dem TSV Großberg bleibt nach einer Heimniederlage gegen Oberndorf/Matting „nur“ Platz drei. Feiern darf der SV Lupburg. Mit einem knappen 1:0-Sieg in Beratzhausen wurde der Klassenerhalt in trockene Tücher gewickelt. Der TSV dagegen muss zittern und hat nun ein echtes Endspiel vor der Brust. Am letzten Spieltag geht's zur bei der SG Peising. Den Klassenerhalt in der eigenen Hand hat der ASV Undorf, der Meister Riedenburg ein respektables 0:0 abknöpfte. Den bitteren Gang in die Kreisklasse muss der SC Sinzing antreten. Weil das Derby in Hohenschambach mit 0:3 verloren ging und der Vorletzte SC Sinzing einen 3:1-Heimerfolg gegen Painten verbuchte, sind die Hemauer nicht mehr zu retten.



Sinzing lebt! Und hat am letzten Spieltag sogar noch eine kleine Restchance auf die direkte Rettung. Zumindest die Relegation hat man schon mal in der Tasche. Im Heimspiel gegen Painten trotzte der SC einem Rückstand und schlug postwendend zurück. Generell konnten die Hausherren bei sommerlichen Bedingungen überzeugen und hatten leichtes Oberwasser. Daher ging der Sieg auch in Ordnung.







Ausgerechnet der Lokalnachbar besiegelt den Hemauer Abstieg. Nach der klaren Niederlage in Hohenschambach ist der TVH nicht mehr zu retten. Nach der ersten Halbzeit war die Luft beim Gast raus. Das Match blieb beim Stand von 1:0 lange spannend, aber auch nur, weil die Heimelf mit ihren Chancen schludrig umging. Erst in den Schlussminuten erhöhte die SGH noch um zwei Tore.







Auch wenn viele Tore fielen: Der Begegnung in Dietfurt war anzumerken, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Der Tabellenvierte verspielte zwei Führungen und bleibt im Jahr 2026 auf heimischem Geläuf weiter sieglos.



Auch wenn viele Tore fielen: Der Begegnung in Dietfurt war anzumerken, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Der Tabellenvierte verspielte zwei Führungen und bleibt im Jahr 2026 auf heimischem Geläuf weiter sieglos. Zum ausführlichen Spielbericht...



Steinsberg konnte den parallelen Ausrutscher von Großberg ausnutzen, und löst das Ticket für die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. Das Heimspiel gegen die SG Peising entpuppte sich zu einem Geduldsspiel, weil die Gäste vor allem im ersten Durchgang gut organisiert und kompakt agierten. Letztlich war Torjäger Michael Graf mit seinem Doppelpack der Matchwinner für den FSV, der verdient gewann und hintenraus nichts mehr anbrennen ließ.













Ein Punkt hätte Lupburg zum sicheren Klassenerhalt gereicht. Am Ende wurden es sogar derer drei. Während die Grünweißen feiern dürfen, muss Beratzhausen weiter zittern. Am letzten Spieltag wartet gegen die SG Peising ein echtes Endspiel. Zu Hause präsentierte sich der TSV nach vorne zu harmlos. Nur wenige Torchancen wurden erarbeitet. Auf der Gegenseite sorgte ein Torwartfehler für die Lupburger Führung. Das knappe 1:0 brachte der SV mit einer geschickten Abwehrleistung über die Zeit.







Durch die erste Niederlage in diesem Jahr verabschieden sich die Bergler Buam aus dem Aufstiegsrennen. Trotzdem ist der dritte Platz natürlich ein überragendes Saison-Resultat für den Aufsteiger. Oberndorf/Matting konnte befreit aufspielen, machte ein gutes Spiel und belohnte sich mit drei Treffern sowie dem Auswärtsdreier.







Undorfer Achtungserfolg gegen den Meister! Dank des Punktes hat die junge Mühlbauer-Truppe den Klassenerhalt am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Auch in einer gut viertelstündigen Überzahl konnte Riedenburg nicht zum Lucky Punch ansetzen. Der Underdog kämpfte bis zum Schluss leidenschaftlich und hatte das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite.