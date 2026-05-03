Dietfurt bringt Führung nicht über die Zeit

Der TSV Dietfurt bleibt in der Kreisliga 2 Regensburg im Jahr 2026 zu Hause weiter sieglos. Das Team von Trainer Matthias Pfeifer kam im letzten Heimspiel in dieser Saison gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen nicht über ein 3:3 (2:1)-Unentschieden hinaus und belegt in der Tabelle weiterhin den vierten Tabellenplatz.

Die Hausherren begannen äußerst verhalten und fanden in der ersten halben Stunde nur sehr schwer in die Partie. Der TSV konnte sich glücklich schätzen, dass sich die Gäste sehr unkonzentriert im Abschluss zeigten. DJK-Angreifer Andreas Dechand schoss bereits in der neunten Minute völlig freistehend am Dietfurter Gehäuse vorbei. Nur drei Minuten später scheiterte Dechand an TSV-Torhüter Lukas Schmid. Wenig später war die TSV-Abwehr abermals nicht im Bild, als Jonas Doblinger nach einem hohen Zuspiel den Ball über Schmid zum 1:0 für die Gäste ins Tor hob. Die DJK blieb am Drücker, Dechand (17.) schoss erneut freistehend am Kasten vorbei. Es dauerte bis zur 28. Minute als der TSV zum ersten Mal im Strafraum der Gäste auftauchte. Christian Geß setzte Youngster Benedikt Stark in Szene, der gleich mit der ersten Chance überlegt zum 1:1-Ausgleichstreffer einschob. Nach einer feinen Einzelleistung von Felix Stark (36.) sorgte dieser mit einem Schuss vom Strafraumeck zur schmeichelhaften 2:1-Führung für Dietfurt. Nun war die Pfeifer-Elf besser im Spiel, nach einem Alleingang von TSV-Kapitän Jonas Weigl legte Geß quer zu Felix Stark, dessen Schuss DJK-Keeper Manuel Pollinger zur Ecke lenkte. Nach diesem Eckball jagte Johannes Fritz (44.) die Kugel aus kurzer Distanz über das Gehäuse.