Steinhauser-Aus beim FSV Osthofen

Im Januar hatten sich Dennis Steinhauser (l.) und der Erste Vorsitzende des FSV, Peter Gerber, auf eine gemeinsame Zukunft verständigt. Mehrere Monate später folgte nun der Rücktritt des bisherigen Osthofen-Trainers. Foto: Mirco Metzler/pakalski-press

Oosthofen. Dennis Steinhauser ist nicht mehr Trainer des A-Klassisten FSV Osthofen. Der 30-Jährige, der seit Anfang Mai vergangenen Jahres die Wonnegauer coachte und erst im Januar seinen Vertrag auch für die Saison 2026/27 verlängert hatte, ist am Samstag zurückgetreten. Am Sonntag gegen die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim (2:1) coachte der spielende Co-Trainer Viktor Hust (31) das Team. Wie es nun weitergeht, soll laut Vorsitzendem Peter Gerber kurzfristig auf einer Sitzung besprochen werden.

Was war passiert? „Meinen Rücktritt führe ich auf eine Aneinanderreihung verschiedener Sachen zurück“, sagt der Mörstädter, der noch im Januar „Disziplin und Gemeinschaft erkennbar gewachsen“ sah. „Es gab personelle Probleme, so dass ich kaum einen schlagkräftigen Kader bilden konnte.“ Mehrere Spieler habe er an die zweite Mannschaft abgeben müssen. Umgekehrt hätten Spieler aus der Reserve behauptet, sie nicht zwingen zu können, in der „Ersten“ aufzulaufen, sagt der 30-Jährige. Zudem fielen mehrere Akteure aufgrund teils schwererer Verletzungen und familiärer Verpflichtungen aus. Dennoch behauptete der FSV seit Beginn der Restrückrunde Platz elf. „Und beim 4:2-Heimsieg über TuS Framersheim vor gut zwei Wochen haben wir uns vorzeitig den Klassenerhalt gesichert.“

Aber seit diesem Spiel beklagt Steinhauser das „Zwischenmenschliche“ zwischen ihm und dem im April gewählten neuen Sportlichen Leiter Timo Kaufmann (30), der auch Spieler ist. Sein Team hatte 2:0 geführt und als es 2:2 stand, habe er, Steinhauser, deutliche Anweisungen gegeben und sei etwas lauter geworden. „Das hat Timo deutlich kritisiert“, bedauert er. „Aber dann haben wir noch zwei Tore geschossen.“ In der Folgezeit habe Kaufmann ihm zu verstehen gegeben, dass er, Steinhauser, seinen Aufgaben nicht immer gerecht werde, beklagt er ebenfalls. Zudem solle es in den sozialen Medien das Gerücht über einen Rausschmiss von ihm gegeben haben, ärgert sich der Ex-Coach. Timo Kaufmann sei, wie er dieser Zeitung sagte, für eine Stellungnahme nicht bereit.