Steindorf geht optimistisch ins Topspiel gegen Heuchelheim Teaser KLA WETZLAR: +++ Der Fußball-A-Ligist spielt eine herausragende Saison und hat bereits 32 Zähler gesammelt. Timo Bloch, Kapitän des Tabellenführers, erzählt, warum es bei seinem Team so gut läuft +++

WETZLAR - Es könnte eigentlich nicht besser laufen für den TSV Steindorf in dieser Saison. Der Fußball-A-Ligist marschiert derzeit von Erfolg zu Erfolg. Zehn Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage hat der Tabellenführer bisher verbucht - und setzt alles daran, um diesmal die Aufstiegsrunde zu erreichen. Nach einem Last-Minute-Sieg gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (2:1) und davor der knappen Niederlage gegen die SpVgg. Lemp (1:2) möchten die Steindorfer wieder ein Ausrufezeichen setzen. Vor dem Topduell am Sonntag um 13 Uhr beim ärgsten Verfolger TSF Heuchelheim II, der aktuell nur drei Punkte weniger auf der Habenseite hat als der TSV, spricht dessen Kapitän Timo Bloch über die bisherige Spielzeit und seine Erwartungen an das Gipfeltreffen.