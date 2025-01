Statement: Eintracht verlängert trotz akuter Abstiegsnot mit Trainern

Der FC Eintracht Landshut hat nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga einen harten Stand. Als Tabellenvorletzter stecken die Mannen vom Auerweg voll im Abstiegskampf und der Rückstand zur Relegationszone beträgt bereits fünf Punkte. Negativer Höhepunkt einer durchwachsenen Herbstrunde war die Freistellung von Aufstiegscoach Nicolae Manaila, dessen Nachfolge FCE-Denkmal Mario Bjelobrk angetreten hat . Wie der Verein nun vermeldet, wird der frühere Klasse-Fußballer seine Tätigkeit - unabhängig vom Saisonausgang - über den Sommer hinaus fortsetzen. Auch Co-Spielertrainer Valon Kastrati bleibt an Bord.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ligaunabhängig weiter auf die Expertise von unserem Urgestein Mario Bjelobrk und Valon Kastrati bauen können. Die beiden haben unser vollstes Vertrauen und sind eine Bereicherung für den Verein", sagt Eintracht-Vorstand Edo Omerovic.





Mario Bjelobrk, der in seiner aktiven Zeit unter anderem das Trikot von renommierten Vereinen wie der SpVgg Landshut, der SpVgg Hankofen-Hailing und dem FC Dingolfing getragen hat, ist mittlerweile seit 2013 bei der Eintracht und engagiert sich seither als Trainer. Der 49-Jährige bildete lange Zeit ein erfolgreiches Trainergespann mit Ali Attieh, ehe er sich in den letzten Jahren um die zweite Mannschaft kümmerte. Nach der Manaila-Entlassung übernahm der Vollblutfußballer das Coaching der Bezirksliga-Truppe. "Ich danke dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und blicke mir großer Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit. Die bevorstehende Frühjahrsrunde wird eine große Herausforderung. Aufgrund der positiven Einstellung der Mannschaft bin ich aber zuversichtlich, dass wir die schwierige Lage gemeinsam meistern. Außerdem freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Valon Kastrati und auch sehr darüber, dass der Großteil der Mannschaft ligaunabhängig für die kommende Saison zugesagt hat", lässt Bjelobrk wissen.







Auch Valon Kastrati zeigt sich kämpferisch: "Der Kampf um den Ligaerhalt wird zwar schwer, aber ich bin optimistisch, unser Ziel durch harte Arbeit und vollem Einsatz erreichen zu können. Ich freue mich weiterhin an der Seite von Mario Bjelobrk zu arbeiten und werde von seiner Erfahrung profitieren" Auch in der Winter-Wechselperiode waren die Verantwortlichen nicht untätig. "Wir konnten die Mannschaften verstärken und werden im Februar dazu Stellung beziehen", informiert der Sportliche Leiter Armon Ljevo.