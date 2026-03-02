Start im März: Die Termine zur Icon League Season Four stehen fest Jetzt steht es fest: Icon League Season Four startet noch in diesem Monat. Hier sind die Termine im Überblick! von Linus Bien · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Der Kampf um diese Trophäe geht am 16. März in die nächste Runde – Foto: Imago / Matthias Koch

In der vergangenen Woche kündigte die Icon League an, dass B2B United mit Team Head Benjamin Henrichs durch einen Sympathieträger aus der Baller League ersetzt wird, die es in der Form in Deutschland künftig nicht mehr geben wird. Jetzt steht fest, wann Eintracht Spandau mit Präsident Knabe ihr erstes Spiel in ihrer Premieren-Saison – zugleich die vierte Spielzeit der Icon League – bestreiten können: Am 16. März 2026 startet in Berlin die Season Four.

Neben dem Starttermin hat die Icon League am Sonntagabend (1. März 2026) auch die Spielorte bekannt gegeben. In Season Four wird es nicht so sein wie in den ersten beiden Seasons, als nur im Castello-Düsseldorf gespielt wurde, oder wie in der vergangenen Season an wechselnden Spielstätten. Stattdessen werden alle elf Matchdays sowie die Play-Ins in der Messe Berlin ausgetragen. Einzig der Austragungsort der Finals ist bislang noch offen. In Streams von Elias „Eligella“ Nerlich, der zusammen mit Weltmeister Toni Kroos die Icon League gegründet hat, wird wohl die Schweiz – genauer Zürich – als möglicher Finalort gehandelt.

Gespielt wird also ab dem 16. März 2026 wöchentlich an jedem Montagabend – von den Matchdays über die Play-Ins bis hin zu den Finals am 17. Mai 2026. Ausnahme sind Matchday 03, 04, 10 und auch die Finals, die alle an einem Sonntag gespielt werden. Über weitere Entwicklungen sowie aktuelle News zur Icon League Season Four halten wir euch hier auf FuPa Niederrhein auf dem Laufenden.