Starker Vogl & Spireks Traum-Freistoß: Bad Kötzting holt Big Points

In der Landesliga Mitte ist der 1. FC Bad Kötzting zurück in der Spur. Am Mittwochabend demonstrierten die Bayerwäldler einmal mehr ihre Heimstärke. Gegen den SC Luhe-Wildenau feierten sie hart erkämpften und ganz wichtigen 3:2-Heimerfolg. Insgesamt war es ein flottes und spannendes Match. Durch diesen Sieg machen die Mannen von Trainer Konrad Früchtl in der Tabelle einen größeren Sprung auf Platz 7 – und rangieren nur noch einen Punkt hinter Luhe-Wildenau. Alle fünf Tore fielen erst im zweiten Spielabschnitt. Die Schlussphase hätte spannender kaum sein können.

Nach einer intensiven ersten Halbzeit, in der beiden Mannschaften bereits gute Einschussmöglichkeiten verbuchten, nahm das Spiel nach dem Seitenwechsel noch mehr an Fahrt auf. Nun überschlugen sich förmlich die Ereignisse. Der kurz zuvor noch glücklose Quirin Huber vollendete in der 50. Minute Spireks Hereingabe mit einem Flugkopfball zum 1:0 für Bad Kötzting. Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend, als Nico Argauer einen Querpass Bezdickas nur noch einschieben musste (52.). Zuvor wollte das heimische Lager ein Foulspiel von Bezdicka an Kautz gesehen haben. In dieser Frequenz ging es weiter: Der bärenstarke FCK-Keeper Tobias Vogl glänzte bei einem Eins zu Eins mit einer Fußabwehr (60.) und durfte wenig später einen Doppelschlag seiner Mannschaft bejubeln. Erst staubte Robert Aubrecht nach einer Baierl-Parade ab (64.), dann legte Miroslav Spirek das 3:1 nach (69.). Es war ein traumhafter Freistoß aus über 25 Metern in den Torwinkel.









Nach 73 Minuten landete ein Klärungsversuch von Wildenaus Innenverteidiger Max Hiltl am Pfosten – Glück für die Gäste, die Richtung Schlusspfiff alles nach vorne warfen. Für Bad Kötzting ergaben sich in der Zwischenzeit Räume zum Kontern. Wie schon vergangenen Sonntag spielte der FC diese Umschaltmöglichkeiten jedoch nicht clever zu Ende. Ab Minute 83 wurde es nochmal so richtig spannend. Da kam der bis dato tadellose Vogl bei einem Eckstoß heraus, doch der großgewachsene Hiltl war vor dem Torwart am Ball. Kopfball, 3:2! In einer packenden Schlussphase inklusive sechsminütiger Nachspielzeit gelang Luhe-Wildenau nicht mehr der Lucky Punch. Chancen hierauf wären da gewesen. So blieb es beim knappen, aber sicherlich nicht unverdienten Heimsieg für Bad Kötzting. Am Samstag geht's für beide Mannschaften auf Reisen. Die Gegner heißen 1. FC Passau (Kötzting) und SSV Eggenfelden (Luhe-Wildenau).