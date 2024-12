Starker Endspurt

Am achten Spieltag bekamen es die Bunesen mit Mücheln zu tun.

Nach dem beachtlichen 2:2 der Mannschaft aus Mücheln am letzten Spieltag gegen Spitzenreiter Braunsbedra war man auf alles gefasst.

So ging man mit der nötigen Einstellung und Konzentration ins Spiel.

Man begann wieder wie gewohnt offensiv und druckvoll und ließ hinten nichts anbrennen.

Durch gutes Pressing wurde man, durch ein Tor von Sascha Kroll (welcher alleinstehend einschob, schon in der 7. Minute mit dem 1:0 belohnt.

Nun versuchte man den Druck zu halten und zu weiteren Torchancen zu kommen. Jedoch konnte man die Führung bis zur Pause nicht weiter erhöhen.

So ging man mit einer dünnen Führung in die zweiten 45 Minuten...

Aber auch da machte man konzentriert weiter und setzte den Gegner permanent unter Druck.

Zu weiteren Toren kam man dann aber erst in den letzten Spielminuten.

So konnte Felix Sieb in der 80. mit einem Sonntagsschuss aus ca. 20 Metern auf 2:0 erhöhen.

7 Minuten später gelang Armand Menye Kongo (Jojo), nach einer super Einzelleistung von Martin Franke (welcher die halbe Mannschaft von Mücheln stehen ließ und nur am Torwart scheiterte), der dritte Treffer des Tages.

Den Schlusspunkt einer fairen Party setzte dann mit seinem zweiten Tor Felix Sieb, der nach ebenfalls guter Einzelleistung von Ron Schwarz freistehend einschieben musste (90.).

Großes Lob geht auch an die Abwehr die superorganisiert stand und in den letzten 3 Spielen gerade mal 3 Torchancen zuließ!!!!!!!

Insgesamt kann man sagen das die Mannschaft nun ein eingespieltes TEAM ist und im Moment jeden in der Liga packen kann (zumal die Konkurrenz aus Braunsbedra zu schwächeln anfängt.)