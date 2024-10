Starke Mannschaftsleistung in Unterzahl

So., 13.08.2023, 15:00 Uhr

In Runde 2 des diesjährigen Pokalwettbewerb waren wir zu Gast beim Ligakonkurrenten in Dornstadt. Beide Teams wollten sich vor dem Rundenstart bin ihrer besten Seite zeigen. Dem Gastgeber gelang dies im ersten Durchgang besser und ging verdient mit 1:0 in Führung. Nachdem Albeck sich dann kurz vor dem Pausentee selbst dezimierte indem wir Gelb Rot bekamen, dachten viele der zahlreichen Zuschauer die Messe ist gelesen.

Albeck zeigte dann im 2. Abschnitt seine mannschaftliche Geschlossenheit, kämpfte sich ins Spiel zurück und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Latif.