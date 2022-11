Starke Hinrunde Beim VfR Übach-Palenberg ist die Hinrunde hervorragend gelaufen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführer Helmut Hoch.

Die Mannschaft habe stark gespielt. „Schade, dass wir das letzte Spiel verloren haben“, spielt Hoch auf die 0:4-Niederlage gegen RW Frelenberg an. Bis dahin hatte der VfR aus elf Partien 29 Punkte geholt und war vorzeitig Halbzeitmeister in der Kreisliga C 3 geworden. Die Rückrunde soll ähnlich erfolgreich laufen. „Der Aufstieg ist das Ziel aller Spieler“, sagt Helmut Hoch. Nach einem solchen Erfolg sah es nach der vergangenen Saison nicht aus; die erste Mannschaft war aus der B-Liga abgestiegen. Es hatte im Hinblick auf die neue Spielzeit eine gemeinsame Aktion gegeben. Ergebnis waren knapp 20 neue Spieler. „Die Mannschaft ist sehr gut zusammengewachsen“, lobt Helmut Hoch. Einer der Neuen, Gökhan Akcin, hat zu den 55 Toren stolze 20 Treffer beigetragen. Gleich zehn Spieler sind vom Nachbarn VfL Übach-Boscheln gewechselt. „Sie wollten zu uns wechseln“, sagt Helmut Hoch.

Beim VfL hatte auch Trainer Yunus Balaban gearbeitet, aber nicht mehr zu der Zeit, als er zum VfR kam. „Er macht es sehr gut“, lobt Helmut Hoch die Arbeit des Trainers. In der Winterpause möchte man sich im Vorgriff auf die neue Saison moderat verstärken. „Wir gehen es langsam an“, sagt der Geschäftsführer. Gut unterwegs ist auch die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga C aufgestiegen war und in der Staffel 2 auf Platz acht notiert ist. In dieser Mannschaft spielen die routinierteren Akteure. „Es gibt aber Zulauf jüngerer Spieler“, so Helmut Hoch. Neu aufgestellt ist auch die Jugendabteilung, in der Helmut Hoch als Jugendleiter fungiert. Vier Mannschaften sind neu und arbeiten eigenständig. Bei Bambini, F- und E-Junioren verzeichnet der VfR seit den Sommerferien großes Interesse. 40 Kinder wurden neu angemeldet. „Darauf sind wir stolz“, sagt Helmut Hoch. Die B-Junioren sind in der Spielgemeinschaft mit Scherpenseel und dem 1. FC Rheinland Übach aktiv. „Fast alle Spieler kommen vom VfR“, verdeutlicht der Jugendleiter. Im nächsten Jahr rückt das Team dann in die A-Junioren auf. Auf längere Sicht sollen die Spieler den Unterbau der VfR-Erstvertretung bilden.