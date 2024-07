Starke Frühform: Etelsen zerlegt Bremen-Ligisten

Von Beginn an gaben die Schlossparkkicker auf eigener Anlage den Ton an. Sie zeigten sich sehr spielfreudig, wodurch Hauke Wortmann gleich zweimal vor dem Gästetor auftauchte und souverän zur 2:0-Führung nach 23 Minuten vollendete. Noch vor der Pause erhöhte Pascal Döpke auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel gab der TSV den Ton an, obwohl Adel Yusefi zwischenzeitlich auf 3:1 verkürzte. Linus Meyer antwortete schnell aus kurzer Distanz per Kopf - 4:1 (59.). Ebenfalls den Schädel nutzte der von Kreisligist Seebergen gekommene Cornelius Roga infolge einer Standardsituation. Dazu traf Alex Ruf aus der Distanz und stellte den 6:1-Endstand her.