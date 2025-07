Staffeleinteilung von Mittelrheinliga bis Bezirksliga fix!

Auch in den beiden Staffeln der Landesliga wurden Auf- und Absteiger passgenau verteilt. Die Zuweisung orientiert sich dabei an der bekannten Praxis, die Wege möglichst kurz zu halten.

In der Mittelrheinliga kehren mit dem 1. FC Düren und dem SV Eintracht Hohkeppel zwei Vereine zurück, die die Regionalliga West nach nur einer Spielzeit wieder verlassen mussten. Der Meister Bonner SC hingegen verabschiedet sich nach oben und tritt künftig eine Klasse höher an.

In den vier Bezirksliga-Staffeln bleiben die bisherigen Strukturen weitgehend erhalten. Dabei übernimmt der Verband auch Ausnahmen aus der Vorsaison. So wurde der Aufsteiger Kreuzauer SC aus dem Kreis Düren der Staffel 4 zugeordnet, während der SV Weiden in die Staffel 3 wechselt. Ausschlaggebend ist hier vor allem die gute Erreichbarkeit über die Autobahnanbindung, was interessante Nachbarschaftsduelle etwa gegen die SpVg. Frechen 20 II und den SV Lövenich/Widdersdorf ermöglicht. Zudem wird der SC Brühl als Aufsteiger in Staffel 1 starten. Damit soll der Kölner Westen eine klare Staffelgrenze erhalten und die regionale Struktur weiter gestärkt werden.

Mittelrheinliga