Sonntag in der Kloska Arena: Zuerst um 13:00 Uhr Stadtderby in der Kreisliga B SV Nierfeld 2 - SG Oleftal Anschliessend um 15:15 Uhr der Abstiegskracher SV Nierfeld - Rhenania Lohn Die Mannchaften brauchen euch also kommt zahlreich in die Kloska Arena