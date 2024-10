Stadionverkauf in Unterhaching reif für die Unterschrift

Nach einem Vorlauf von über sechs Jahren bahnt sich nun endlich der Verkauf des Unterhachinger Sportparks durch die Gemeinde an die SpVgg an.

Unterhaching - Das Vertragswerk hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen und verlangt fürs Fußballstadion plus angrenzende Flächen auf Basis eines Gutachtens einen Kaufpreis von 7,56 Millionen Euro netto; ursprünglich waren einmal 3,3 Millionen Euro angesetzt worden. Dem Fußball-Drittligisten setzte die Gemeinde für die Vertragsunterzeichnung eine Frist bis zum 30. November. Im Vertrag, so heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Unterhaching, „wurden nun auch die übrigen Modalitäten des Kaufes festgelegt. Dabei konnte auch einigen Wünschen der Käuferseite Rechnung getragen werden.“

Wichtige Wegmarke erreicht