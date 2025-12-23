Stadion-Bauzaunstreit bei Hertha 03: Wendung in Zehlendorf

Hertha 03 Präsi Kamy Niroumand (vierter v. li) – Foto: Kerstin Kellner

In der Halbzeitpause des Pokal-Viertelfinals bei SD Croatia (Endstand 6:1) bezog Hertha-03-Präsident Kamy Niroumand Stellung zu den aktuellen Umständen rund um den Bauzaunstreit im eigenen Stadion. Dieser verhindert seit Monaten, dass der Regionalligist seine Heimspiele ausschließlich in Zehlendorf austragen kann. FuPa Berlin berichtete bereits darüber. Nun verkündet der 65-Jährige neue Entwicklungen

Hier Infos, Daten und News von Hertha 03 Zehlendorf Seit dem Aufstieg in die Regionalliga im Sommer 2024 trägt Hertha 03 seine Heimspiele größtenteils im Viktoria-Stadion in Berlin-Lichterfelde aus. Grund dafür ist, dass das heimische Ernst-Reuter-Sportfeld bislang nicht regionalligatauglich ist. Unter anderem fehlt dort ein erforderlicher Bauzaun, der einen Spielbetrieb in der vierthöchsten Liga bislang verhindert. Das soll sich laut Hertha-03-Präsident Kamy Niroumand nun ändern, wie er im Interview mit FuPa Berlin erklärt:

„Die ersten Bauzäune stehen schon in unserem eigenen Stadion. Es ist unglaublich, dass wir nach fast zwei Jahren vielleicht ab Februar auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld spielen können. Wir und der NOFV haben eine Zusage vom Sportamt für 2026. Wir fangen an, die Punkte im eigenen Stadion zu sammeln. Das freut uns sehr.“ Im Video-Interview (nach unten scrollen) geht Kamy Niroumand zudem auf die aktuell prekäre Abstiegsgefahr (Tabellenletzter mit acht Punkten) von Hertha 03 in der Regionalliga Nordost mit dem unerfahrenen Trainer Tillmann Käpnick ein – ebenso auf den verpassten Aufstieg der U19 der Blau-Weißen in die Nachwuchsliga. Hertha 03 steht für eine der erfolgreichsten Jugendabteilungen des deutschen Fußballs

Hertha 03 Coach Tillman Käpnick in Aktion – Foto: Kerstin Kellner