Hertha 03 droht mit Klage: Bauzaun-Streit eskaliert

Hertha 03 Präsi Niroumand (vierter von links) – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf verliert die Geduld: Seit 2004 wartet der Klub auf den Bau eines Gästebereichszauns. Nach erneuten Verzögerungen und gescheiterter Ausschreibung prüft der Verein nun rechtliche Schritte gegen das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf – und fordert Schadenersatz. Die Heimspiele muss der Regionalligist deswegen teilweise im eigenen Stadion austragen. Aus Sicherheitsgründen

Der Streitfall Seit mehr als zwei Jahrzehnten kann Hertha 03 Zehlendorf seine Heimspiele nicht regulär im Ernst-Reuter-Stadion austragen. Grund ist ein fehlender Gästebereichszaun, der für die Sicherheit bei Punktspielen vorgeschrieben ist. Trotz mehrfacher Zusagen und Verfahren seitens des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf bleibt das Projekt bis heute unerledigt.

Erst Anfang Juni dieses Jahres gelangte die Ausschreibung überhaupt zur Veröffentlichung – ohne dass sich ein Anbieter fand. Eine zweite Ausschreibung brachte lediglich ein Angebot hervor, eingereicht von einer vom Verein vorgeschlagenen Firma. Nach Nachforderungen und fristgerechter Nachreichung der Unterlagen erklärte die Behörde diese Ende August zunächst für vollständig. Eine Vergabe bis Anfang September schien in Aussicht. Doch wenige Tage später die Kehrtwende: Die Unterlagen seien zwar vollständig, aber qualitativ nicht ausreichend. Nun will das Bezirksamt das Projekt erneut aufteilen – mit gesonderten Ausschreibungen für Fundament und Zaun. Der Bau verzögert sich dadurch erneut um Wochen, möglicherweise um Monate.

Stadion Ernst Reuter Stadion – Foto: Euroline

Scharfe Kritik des Vereins „Die Verantwortung wird zwischen den Ämtern hin- und hergeschoben. Zwischen den beteiligten politischen Kräften, CDU und Grünen, herrscht Stillstand – wir als Verein sind die Leidtragenden. Von der Bürgermeisterin hören wir nichts. Das ist ein unhaltbarer Zustand“, kritisiert Vereinspräsident Kamy Niroumand. Hertha 03 prüft daher gemeinsam mit seinen Anwälten eine Klage wegen Untätigkeit. Zusätzlich will der Klub Schadenersatzansprüche geltend machen. Die jahrelange Verzögerung habe den Verein finanziell wie organisatorisch erheblich belastet. Seit 2024 spielen die Zehlendorfer in der Regionalliga. Dürfen nur teilweise im eigenen Stadion spielen. Müssen immer wieder ins Viktoria Stadion ausweichen. Mit aufwendigen Mehrkosten. Niroumand wird deutlich: „Es ist unglaublich, wie das Bezirksamt agiert. Wie will Berlin Olympische Spiele ausrichten, wenn die Verantwortlichen nicht einmal in der Lage sind, einen Zaun für 100.000 Euro zu bauen?“