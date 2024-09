Stade holt ersten Dreier in Harsefeld

Die Punkte holte die Elf von Trainer Kevin Jahns bislang eher auswärts. Nach dem deutlichen 5:2 in Buxtehude wollte man nachlegen, doch das misslang ordentlich. "Ich hatte bis zu unserer Führung ein richtig gutes Gefühl, da wir davor zwei oder drei gute Gelegenheiten herausspielten. Unter anderem scheiterte Benjam Santjer am Pfosten. Nach dem 1:0 machten wir einfach zu wenig", ärgerte sich Jahns. Seine Mannschaft ließ in der Folge Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten vermissen. So kamen die Gäste aus Stade zum Ausgleich. Noch vor der Pause stellte der VfL das Ergebnis auf 1:3. Sören Lühr mit einem von Harsefeld vorgelegten Schuss in den Winkel und Walerij Hettich trafen. "Wir leisteten gerade mal Geleitschutz bei den Gegentreffern. So darfst du in dieser Klasse nicht auftreten. Beim 1:2 spielten wir ohne Bedrängnis einen Katastrophenfehlpass", so der Harsefelder Coach weiter.

Harsefeld kommt nicht zurück

Wer gedacht hatte, nach der Halbzeit könne der TuS noch einmal zurückkommen, sah sich spätestens nach dem zweiten Treffer von Walerij Hettich getäuscht. Ein Ball prallte nach einem Einwurf vom Pfosten an seine Brust. "Wir haben als Kollektiv versagt. Jeder spielte für sich. Diese Niederlage war absolut unnötig, da wir richtig gut anfingen. Das war heute ein deutlicher Rückschritt. Ein gebrauchtes Wochenende kann man auch dazu sagen", bekam sich Kevin Jahns überhaupt nicht mehr ein. Anders dürften es die Stader bewerten, die dank des ersten Saisonsieges den letzten Platz abgaben.

Schiedsrichter: Bernd Rössel - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Söhnke Weber (11.), 1:1 Ehab Dahbour (21.), 1:2 Sören Lühr (27.), 1:3 Walerij Hettich (31.), 1:4 Walerij Hettich (57.).