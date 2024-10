SSV Weilerswist II reist nach Metternich

KL C St. 1 Euskirchen

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr

Die Zweite Mannschaft des SSV reist nicht allzuweit, es geht nach Metternich zum dortigen Sport Verein. Der Gastgeber wird sicher vor Selbstbewusstsein strotzen, hat man doch die beiden letzten Liga Spiele gewonnen und dabei imposante14 Tore erzielt. Die Metternicher Offensivabteilung ,, Attacke " erzielte mit insgesamt 38 Treffern mit die meisten Tore in der Liga.

Nach der Spiel Absage am vergangen Sonntag greift die Zweite Mannschaft um das Trainergespann Sven & Benny Hospelt wieder in den Spielbetrieb ein.

Weilerswist hingegen hatte am vergangenen Wochenende Pause, da Ihr Spiel gegen Inter Euskirchen seitens von Weilerswist abgesagt wurde, da einige Spieler erkrankt, bzw. sich noch im Urlaub befanden. Das Spiel wurde demnach mit 2:0 Toren und mit 3 Punkten für Inter Euskirchen gewertet.

Da stellt sich die Frage : kann Weilerswist die Mini Serie der Metternicher beenden.

Für beide Mannschaften stehen in dieser Saison 5 Siege zubuche. In dieser Konstellation lässt sich schwer ein Favorit aus machen. Für Spannung dürfte also gesorgt sein.

Das Spiel beginnt um 15:00 Uhr in Metternich auf dem Rasenplatz in der Hemmericher Str.