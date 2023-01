– Foto: SSV Reutlingen

SSV verlängert mit Jäger und Potye Der SSV Reutlingen hat die Verträge von Torspieler Louis Potye und Abwehrspieler Marvin Jäger bis zum 30.6.2024 verlängert.

Zwar ruht der Spielbetrieb in der Oberliga Baden-Württemberg derzeit, die Planungen für die kommende Saison laufen allerdings auf Hochtouren. Bereits im Januar kann der SSV Reutlingen erste Verpflichtungen für die Saison 2023/24 vermelden. Torspieler Louis Potye und der derzeit verletzte Innenverteidiger Marvin Jäger werden auch in der neuen Saison wieder im SSV-Trikot auflaufen.

Jäger arbeitet an Comeback Innenverteidiger Marvin Jäger gehörte vor seiner schweren Verletzung zum Stammpersonal der Kreuzeichekicker und war bei fast allen Spielen gesetzt. Ende Oktober brach sich der 26-jährige beim Heimspiel gegen den Freiburger FC Ende Oktober das Wadenbein, musste operiert werden und fiel monatelang aus. Aktuell befindet sich der 1,88 große Abwerspieler in der Reha und hofft gegen Ende der Saison wieder ins Spielgeschehen eingreifen zu können. Jäger steht seit der Saison 2019/20 an der Kreuzeiche unter Vertrag. "Wir freuen uns, dass Marvin ein weiteres Jahr bei uns verlängert hat. Er ist ein sehr routinierter Spieler, der seine Qualitäten im Zweikampf und im Spielaufbau hat. Wir stehen als SSV auch in dieser schwierigen Phase zu ihm und stärken ihm den Rücken", so der sportliche Leiter Christian Grießer.