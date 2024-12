SSV Ulm: "Wir sind auch in diesem Spiel der Außenseiter"

Am 14. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der SSV Ulm 1846 Fußball am morgigen Sonntag ab 13.30 Uhr im Donaustadion auf die Kleeblätter der SpVgg Greuther Fürth.

Die Elf aus Fürth startete gut in die Saison, konnte nach fünf Spieltagen bereits 9 Punkte auf der Habenseite verbuchen. Zuletzt lief es für die SpVgg jedoch weniger erfreulich, so musste man kürzlich drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Auf dem 14. Tabellenplatz stehend trennen die Kleeblätter (13 Punkte aus 13 Spielen) aktuell lediglich zwei Punkte vom ersten direkten Abstiegsplatz.

Die SpVgg aus Fürth beendete die vergangene Saison in der 2. Bundesliga auf einem soliden 8. Tabellenplatz, versäumt es in der neuen Saison bislang jedoch an Fahrt aufzunehmen um an das vergangene Jahr anknüpfen zu können. Seit mehr als 25 Jahren halten sich die Kleeblätter konstant in den beiden höchsten Spielklassen Deutschlands. Damit gehören sie unter Ausnahme der beiden Saisons in der Bundesliga (12/13, 21/22) zu den verlässlichsten Stammgästen des deutschen Unterhauses.

In den vergangenen Wochen ist rund um die SpVgg Greuther Fürth viel passiert, so endete sowohl die Zusammenarbeit mit Trainer Alexander Zorniger als auch Sportchef Rachid Azzouzi kürzlich. Für den neuen Chefcoach Jan Siewert wird das Duell mit Ulm das zweite Spiel an der Seitenlinie für die Fürther sein.

LAGE BEI DEN SPATZEN

Die Spatzen aus Ulm blicken auf eine beachtliche Serie zurück. So verlor man keine der vergangenen vier Partien in der 2. Bundesliga, konnte jedoch auch seit sechs Spielen keinen Sieg mehr erringen. Die vergangene Auswärtspartie in Berlin, zu welcher rund 2500 Spatzen-Fans die Ulmer Mannschaft begleiteten, endete nach zweimaligem Rückstand mit 2:2. Mit 11 Punkten aus 13 Spielen rangiert die Elf von Cheftrainer Thomas Wörle derzeit auf dem 16. Tabellenplatz.

Auf der Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag zieht Trainer Thomas Wörle ein positives Fazit aus dem umkämpften Unentschieden in Berlin: „Wir haben Selbstvertrauen gesammelt. Nicht nur jetzt in Berlin vor einer großen Kulisse, bei einem schweren Auswärtsspiel, bei einem schweren Gegner sondern auch in den Spielen zuvor. Wir sind jetzt im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, wir haben es also nicht zugelassen, dass uns der Gegner besiegt und das in der zweiten Liga. Aber nicht nur das, sondern auch die Art und Weise wie wir aufgetreten sind in den Spielen, speziell jetzt auch in Berlin, (…) das gibt uns einiges. Insofern haben wir Vertrauen und Kraft in unsere eigene Stärke aufgebaut und freuen uns deshalb auch auf das anstehende Spiel gegen Fürth.“

Mit dankenden Worten richtet er sich auch an alle Mitreisenden Spatzen-Fans: „Wenn man gesehen hat wie wir unterstützt worden sind in Berlin von unseren Fans (…) das hat sich angefühlt, wie wenn wir fast zuhause gespielt hätten. Knapp 2500 Menschen sind dabei gewesen, haben für Furore gesorgt, sind wahnsinnig laut gewesen und haben uns angetrieben. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir diese Unterstützung auch hier in unserem Donaustadion bekommen, weil es in diesem engen, schweren und wichtigen Spiel für uns sicherlich ein Faktor sein wird.“

In der anstehenden Partie gegen Fürth soll das aufgebaute Selbstvertrauen in Punkte umgemünzt werden: „Wir wissen, dass es ein spannendes und schweres Spiel werden wird. Zwei Mannschaften, die beide gerne punkten würden. Wir sind auch in diesem Spiel, das ist sicherlich kein Geheimnis, der Außenseiter. Aber ein Außenseiter, der in den letzten Wochen gehörig an Selbstvertrauen gewonnen hat. Wir wollen und werden alles versuchen hier zuhause im Donaustadion das Spiel zu gewinnen.“

Für das Spiel gegen Fürth werden Cheftrainer Thomas Wörle die folgenden Spieler verletzungbedingt nicht zur Verfügung stehen können: Thomas Geyer, Lennart Stoll, Niklas Kölle und Laurin Ulrich. Philipp Maier hat im vergangenen Spiel in Berlin die fünfte gelbe Karte gesehen und ist für die anstehende Partie gesperrt.

HISTORIE

Am morgigen Sonntag treffen die Spatzen und die Kleeblätter das 27. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Gesamtbilanz dominiert dabei die Mannschaft aus Fürth (14 Siege). Die Spatzen aus Ulm konnten bislang 7 Mal siegreich den Platz verlassen. Fünf Mal teilte man die Punkte.