SSV Ulm: Vertrag von Philipp Strompf verlängert

Der Vertrag von Philipp Strompf beim Zweitligisten SSV Ulm, der am Saisonende ausgelaufen wäre, hat sich automatisch durch eine Klausel um ein Jahr bis zum 30.06.2026 verlängert.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Pippo hat sich innerhalb eines Jahres bei uns zum absoluten Führungsspieler entwickelt. Dass er seit seinem Wechsel zum SSV nahezu alle Spiele bestritten hat, zeigt auch, welchen sportlichen Wert er für uns hat. Wir freuen uns deshalb, dass sich sein Vertrag automatisch verlängert hat und bauen auch in der Zukunft auf Pippo.“

Vor gut einem Jahr kam der Innenverteidiger zum SSV Ulm 1846 Fußball und bestritt seither 35 Spiele für die Spatzen, dabei erzielte er zwei Treffer (eine Vorlage). Beim Aufstieg in die 2. Bundesliga war der 26-jährige ein äußerst wichtiger Bestandteil.

So sieht die Tabelle der 2. Bundesliga aus:

Das ist der nächste Spieltag:

Fr., 24.01.25 18:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

Fr., 24.01.25 18:30 Uhr 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

Sa., 25.01.25 13:00 Uhr Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

Sa., 25.01.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - SV 07 Elversberg

Sa., 25.01.25 13:00 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

Sa., 25.01.25 20:30 Uhr Hertha BSC - Hamburger SV

So., 26.01.25 13:30 Uhr SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07

So., 26.01.25 13:30 Uhr Hannover 96 - SC Preußen Münster

So., 26.01.25 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg