SSV Ulm: Umbesetzungen im Trainerteam und ein Neuer für die U19

Zum Start in das neue Jahr und zum Trainingslager des Drittligisten SSV Ulm in der Türkei gibt es personelle Veränderungen im Trainerteam. Darüber hinaus werden auch Personalien im Nachwuchsleistungszentrum neu besetzt.

Oliver Unsöld fungiert in Zukunft weiterhin als Co-Trainer unter Pavel Dotchev. Ursprünglich war der 52-Jährige nur bis zur Winterpause auf dieser Position vorgesehen, wird aber nun auch langfristig zum Trainerteam der Profis gehören. Den vakanten Posten als NLZ-Leiter übernimmt interimsweise bis Saisonende Max Gärtner, der bisher als Assistent der NLZ-Leitung tätig war. Als Athletiktrainer fungiert von nun an Dominik Mayer. Schon in den letzten Wochen war er zusammen mit Dr. Sebastian Schulz für den athletischen Bereich verantwortlich und wird diese Aufgabe nun vollständig, zunächst bis Saisonende, übernehmen.