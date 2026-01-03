SSV Ulm: Umbesetzungen im Trainerteam und ein Neuer für die U19

Zum Start in das neue Jahr und zum Trainingslager des Drittligisten SSV Ulm in der Türkei gibt es personelle Veränderungen im Trainerteam. Darüber hinaus werden auch Personalien im Nachwuchsleistungszentrum neu besetzt.
Oliver Unsöld fungiert in Zukunft weiterhin als Co-Trainer unter Pavel Dotchev. Ursprünglich war der 52-Jährige nur bis zur Winterpause auf dieser Position vorgesehen, wird aber nun auch langfristig zum Trainerteam der Profis gehören. Den vakanten Posten als NLZ-Leiter übernimmt interimsweise bis Saisonende Max Gärtner, der bisher als Assistent der NLZ-Leitung tätig war.
Als Athletiktrainer fungiert von nun an Dominik Mayer. Schon in den letzten Wochen war er zusammen mit Dr. Sebastian Schulz für den athletischen Bereich verantwortlich und wird diese Aufgabe nun vollständig, zunächst bis Saisonende, übernehmen.
Auch auf der Position des U19-Trainers wurde nun eine Entscheidung getroffen: Timo Wenzel übernimmt zur Rückrunde die Mannschaft und wird sie in die Spiele der Liga A, für die sich die U19 qualifiziert hat, führen. Der 48-jährige ehemalige Profi unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2026. Als aktiver Spieler bestritt Timo Wenzel u.a. 106 Bundesligaspiele und 52 Zweitligaspiele, sowie drei Spiele in der UEFA Champions League. Anschließend war der gebürtige Ulmer als Trainer des 1. FC Schweinfurt, der SV Elversberg II, sowie des FC 08 Homburg tätig. Für die Spatzen spielte Timo Wenzel bis zur U17.
SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Wir haben uns in den letzten Wochen die Abläufe und Prozesse genau angeschaut und auf Basis dessen nun diese Entscheidungen getroffen. Es war wichtig für unseren Verein, die offenen Positionen mit guten Leuten zu besetzen. Alle bringen Identifikation mit zum SSV, da sie hier gespielt haben oder schon lange tätig sind. Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation erfolgreich arbeiten können.“