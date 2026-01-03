SSV Ulm: Trainingslager mit 46 Personen und 2 Testspielen

Vom 2. bis 10. Januar befindet sich der Druttligist SSV Ulm 1846 Fußball ins Wintertrainingslager ins türkische Belek. Neben vielen anderen deutschen Vereinen wird der SSV sich dort auf die Rückrunde in der 3. Liga vorbereiten. Der gesamte Reisetross hat sich gestern am Tag nach Neujahr auf die Reise ans Mittelmeer gemacht, mit dabei sein werden neben allen Profis, die nicht langfristig verletzt sind, auch sieben U19-Spieler. Die Tage an der türkischen Riviera sollen auch dazu genutzt werden, sie näher an das Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen.

Während des Trainingslagers bestreiten die Spatzen zwei Testspiele. Am 05.01. trifft die Mannschaft von Pavel Dotchev auf den Bonner SC aus der Regionalliga West, drei Tage später, am 09.01. auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Beide Partien werden live gestreamt, sodass auch die SSV-Fans in Deutschland die Spiele verfolgen können.

+++

So verlief der 1. Tag im Trainingslager

Am Tag nach Neujahr musste die Reisegruppe früh aus dem Bett – bereits um 06:30 Uhr war der Treffpunkt am Donaustadion angesetzt. Mit dem Bus ging es nach Stuttgart zum Flughafen, wo bereits das Gepäck verladen wurde.

Der SSV-Tross umfasst 46 Personen.

Mit etwas Verspätung hob der Flieger in Richtung türkische Riviera ab und landete um ca. 14:30 Uhr Ortszeit in Antalya. Nach einer halbstündigen Busfahrt zum Hotel und dem Beziehen der Zimmer bat Trainer Pavel Dotchev seine Mannschaft zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Es wurden Runden gedreht und zum ersten Mal im neuen Jahr Fußball gespielt. Am heutigen Samstag stehen zwei Einheiten auf dem Programm.