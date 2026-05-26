SSV Ulm: Saisoneröffnung am 19. Juli

Die Details:

12:00 Uhr | SSV-Gottesdienst im Ulmer Münster

Der Tag beginnt im Herzen der Stadt mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Die Spatzenfamilie bestehend aus Fans, Mannschaft, Partner und Mitarbeitende kommen im Ulmer Münster zusammen, um sich gemeinsam auf die neue Spielzeit einzustimmen.

Rund 1.200 Menschen erinnern sich gerne an das letzte Jahr und die großen Emotionen unter dem zweithöchsten Kirchturm der Welt.

Auch in diesem Jahr wird die Tradition wieder gelebt.



13:00 Uhr | Stadionöffnung & Rahmenprogramm

Mit dem Einlass ins Donaustadion startet das große Rahmenprogramm.

Offizielle Mannschaftsvorstellung: Es wird viele neue Gesichtern in den Reihen der Spatzen geben. Hier ist die Mannschaftsvorstellung die beste Gelegenheit, alle neuen Spieler und Trainer kennenzulernen.

Kids-Angebote & Mitmachaktionen: Für unsere jüngsten Fans gibt es kreatives Kinderschminken und spannende Aktionen zum Mitmachen wie Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Parcours, Glücksrad, Speed-Kick-Radar und vieles mehr.

15:00 Uhr | Testspiel: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Bayern München II

Für Trainer Daniel Jungwirth und seine Mannschaft geht es im Testspiel gegen die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Ein wichtiger Test, um sich für die Saison in der Regionalliga Südwest vorzubereiten.

17:30 Uhr | Autogrammstunde mit der Mannschaft

Im Anschluss an die Partie nehmen sich die Spieler Zeit für Fotos & Unterschriften. Wie schon im letzten Jahr findet die Autogrammstunde vor der Gegentribüne statt.

Tickets zur großen Saisoneröffnung inklusive Rahmenprogramm und Testspiel gegen den FC Bayern II sind ab dem 11.06. über den Online-Ticketshop sowie am Fanshop am Donaustadion erhältlich.

Der Ticketverkauf für die Saisoneröffnung startet unmittelbar als „freier Verkauf“. Bis dahin gebuchte Dauerkartenplätze sind für die Partie entsprechend nicht reserviert. Die Buchung von Sitzplätzen auf der Gegen- und Vortribüne erfolgt nach dem „first come, first serve-Prinzip“.

Preise:

Sitzplatz 15,00 € Vollzahler

Sitzplatz 12,00 € Ermäßigt

Sitzplatz 5,00 € KindStehplatz 10,00 € Vollzahler

Stehplatz 8,00 € Ermäßigt

freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren