SSV Merten verpflichtet Trio vom Stadtnachbarn SSV Bornheim Tabellenfünfter der Mittelrheinliga lotst drei Leistungsträger vom Ligarivalen SSV Bornheim nach Merten von Andreas Santner · Heute, 19:28 Uhr · 0 Leser

(v.l.) Justin Kraus, Marius Jennes und Nick Hirschfeld wechseln vom SSV Bornheim zum SSV Merten. – Foto: LaBima

Der SSV Merten treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit voran und bedient sich dabei großzügig beim regionalen Konkurrenten. Mit Justin Krausa, Nick Hirschfeld und Marius Jennes folgen gleich drei tragende Säulen des SSV Bornheim dem Ruf ihres ehemaligen sportlichen Leiters.

Nachdem Sharifo Osmaan (32) erst kürzlich die sportliche Leitung in der MerKur Arena übernommen hat, folgen ihm nun drei bekannte Gesichter aus Bornheim. Trainer Bünyamin Kilic kann sich somit auf reichlich Qualität und eingespielte Abläufe freuen. Die Mertener nutzen die Gunst der Stunde, um den Kader für die Saison 2026/27 punktuell, aber hochkarätig zu verstärken. Identifikationsfigur für die Offensive Mit Justin Krausa gewinnt der SSV einen 24-jährigen Offensivallrounder, der beidfüßig agiert und in der laufenden Saison bereits bewiesen hat, dass er nach seinem Kreuzbandriss im Jahr 2024 wieder voll im Saft steht. Elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Vorlagen) in 20 Partien sind ein deutlicher Beleg für seine Wichtigkeit auf dem Platz. Am Ende habe ihn die sportliche Herausforderung beim SSV Merten überzeugt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Justin für uns entschieden hat. Ich kenne ihn gut und weiß, was er sportlich und menschlich mitbringt“, freut sich Sharifo Osmaan über den Deal. Physis und Potenzial im Mittelfeld Ebenfalls für die Offensive kommt mit Nick Hirschfeld ein echtes Kraftpaket nach Merten. Der 21-Jährige misst 1,92 Meter und war ein entscheidender Faktor in der Bornheimer Aufstiegssaison 2024/25. In der aktuellen Mittelrheinliga-Spielzeit kam der Rechtsfuß bisher auf 13 Einsätze, in denen er zweimal einnetzte. „Nick ist ein sehr talentierter Spieler mit großem Potenzial. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird – und dass wir ihn wieder genau dorthin bringen werden“, erklärt Osmaan mit Blick auf die Entwicklung des Youngsters.