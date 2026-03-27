SSV Merten verpflichtet Sharifo Osmaan als sportlichen Leiter Der 32-Jährige übernimmt ab sofort das Amt des Sportlichen Leiters beim Mittelrheinligisten. von Andreas Santner · Heute, 07:59 Uhr · 0 Leser

Sharifo Osmaan übernimmt die Funktion des sportlichen Leiters beim SSV Merten. – Foto: LaBima

Der SSV Merten stellt die Weichen für die Zukunft und sorgt für eine Überraschung. Wie der Tabellenfünfte am Donnerstagabend bekannt gab, verstärkt Sharifo Osmaan mit sofortiger Wirkung das sportliche Führungsteam. Der 32-Jährige kommt vom Ligarivalen SSV Bornheim und übernimmt beim SSV die vakante Position des Sportlichen Leiters.

Eigentlich war das Ende der Zusammenarbeit zwischen Osmaan und dem SSV Bornheim erst für den kommenden Sommer vorgesehen. Doch in dieser Woche legte Osmaan sein Amt vorzeitig nieder. Entlastung für Bünyamin Kilic Beim SSV Merten wird man die Personalie mit Wohlwollen registrieren, da die sportliche Leitung zuletzt eine Mammutaufgabe war. Bisher hatten Trainer Bünyamin Kilic und Chris Kremer diese Aufgaben in Personalunion gestemmt. Mit Osmaan gewinnt der Verein nun eine Persönlichkeit, die künftig zentrale Impulse für die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft setzen soll.

„Der Schritt, bereits in der laufenden Rückrunde beim SSV Merten einzusteigen, ergab sich kurzfristig aus einer sehr dynamischen Entwicklung“, erklärt Sharifo Osmaan zu seinem vorzeitigen Wechsel. „Zum Zeitpunkt meiner Entscheidung, mein Engagement beim SSV Bornheim zu beenden, lag kein konkretes Angebot vor, das diese beeinflusst hat. Erst im Anschluss haben sich neue Möglichkeiten ergeben.“ Fokus auf die Kaderplanung Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen starken Mann nicht. Bereits in den kommenden Wochen stehen wichtige Termine an: Gemeinsam mit Coach Kilic wird Osmaan die Spielergespräche für die Saison 2026/27 führen. Das Ziel sei es, die Mannschaft, die aktuell eine starke Rolle im oberen Tabellendrittel spielt, zusammen zu halten. „Die Jungs wollen größtenteils zusammenbleiben, und wir versuchen, das möglich zu machen“, betont Trainer Bünyamin Kilic.