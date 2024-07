SSV Jahn verleiht Sturmtalent Onuigwe in die 4. Liga

Es war bekannt, dass der SSV Jahn womöglich den ein oder anderen jungen Spieler aus seinem Zweitligakader verleihen würde, damit dieser in der neuen Saison Spielpraxis sammeln könne. So wurde zuletzt Jannik Graf (19) für ein Jahr an den Regionalligisten SpVgg Bayreuth verliehen. Auch Grafs Ex-Sturmkollege bei der Bayernliga-U21 des Jahn, Kelvin Onuigwe, geht nun diesen Schritt und soll sich in den nächsten Monaten in der 4. Liga weiterentwickeln. Allerdings nicht wie Graf in Bayern, sondern im hohen Norden der Republik. So verleihen die Regensburger, wie sie am Freitagabend bekanntgeben, den 20-jährigen Angreifer bis Saisonende an den in der Regionalliga Nord beheimateten 1. FC Phoenix Lübeck. Beim Jahn besitzt Onuigwe noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2026.