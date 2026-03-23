SSV Bornheim dreht Partie gegen SpVg Porz: "Waren nicht wach genug" 4:1-Heimsieg bringt Aufsteiger auf Abstand zur Abstiegszone von Andreas Santner · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser

Marius Jennes (li.) konnte sich zweifach in die Torschützenliste eintragen. – Foto: LaBima

Der SSV Bornheim hat im direkten Duell mit der SpVg Porz Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit dem 4:1-Heimsieg distanzierte der Aufsteiger die Gäste auf fünf Punkte und baute den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf komfortable elf Zähler aus. Porz hingegen kassierte die dritte Niederlage in Serie und steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Porz geht in Führung Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Metin Kizil brachte Porz nach einer Standardsituation in der 14. Minute in Führung. Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan erklärte, man habe „den Ball nach dem Freistoß nicht konsequent genug geklärt“, sodass Kizil einschieben konnte. Auch Porz-Trainer Jonas Wendt sah seine Mannschaft gut im Spiel. Man sei „über weite Strecken auf Augenhöhe“ gewesen und habe sich die Führung verdient. In der 30. Minute bot sich sogar die große Chance auf das 2:0, doch André Rosteck scheiterte mit einem Kopfball an einer starken Parade von Torwart Tom Buhl. „Wenn wir da das 2:0 machen oder mit dieser Führung in die Pause gehen, sieht das Spiel wahrscheinlich anders aus“, so Wendt.

Bornheim dreht das Spiel vor der Pause Stattdessen kippte die Partie noch vor dem Seitenwechsel zugunsten der Gastgeber. Bornheim übernahm zunehmend die Kontrolle und kam zu mehreren Möglichkeiten. In der 41. Minute erzielte Atemlefeh Morfaw nach Vorarbeit von Cedric Abresch den Ausgleich. Nur wenig später drehte Bornheim das Spiel komplett: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Marius Jennes nach Vorlage von Justin Krausa zum 2:1. Für Wendt waren diese Gegentore vermeidbar. „Wir bekommen zwei völlig unnötige Gegentore, weil wir in den entscheidenden Momenten nicht wach genug sind.“