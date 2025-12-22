SSV Bergisch Born zieht nach sportlicher Talfahrt die Reißleine

Keinen Sieg konnte der SSV Bergisch Born an den vergangenen sieben Spielen in der Meisterschaft einfahren. Der Landesligist überwintert in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz und hat bereits vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Kurz vor den Weihnachtstagen hat der Verein nun auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Tim Janowski getrennt.

"Der Vorstand ist zu der Einschätzung gelangt, dass es in der aktuellen Situation eines neuen Impulses bedarf, um die mannschaftliche Dynamik zu verändern und die sportlichen Ziele für die Rückrunde zu erreichen", heißt es in der Mitteilung, die der SSV Bergisch Born am Sonntagabend veröffentlicht hat. Nur vier Siege gab es in der Hinrunde, hinzu kamen drei Unentschieden und neun Niederlagen.

Mit der Entlassung von Janowski endet eine Ära in Born. "Über einen Zeitraum von rund 20 Jahren hat er die Entwicklung des Vereins in verantwortlicher Funktion maßgeblich mitgestaltet. Sein Anteil am sportlichen Werdegang des Vereins bis in die Landesliga ist erheblich. Sein Fachwissen, sein Engagement sowie seine enge Verbundenheit mit dem Verein haben dessen Struktur und Ausrichtung nachhaltig geprägt", würdigt der Vorstand die Arbeit Janowskis in der Vergangenheit und betont: "Gerade vor dem Hintergrund dieser gemeinsamen Geschichte ist diese Entscheidung dem Vorstand nicht leichtgefallen."

Wie es an der Seitenlinie der Borner weitergeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Im Hintergrund dürften die Verantwortlichen aber mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, damit der Nachfolger spätestens zu Beginn des neuen Jahres und pünktlich zu Beginn der Vorbereitung auf die sportlich so wichtige Rückrunde in der Landesliga feststeht. In der Liga geht es für den SSV am 1. Februar mit einem Auswärtsspiel beim SC Kapellen weiter.