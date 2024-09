SSC Tübingen übernimmt die Tabellenführung

Der 4. Spieltag der Bezirksliga Alb bringt Bewegung an der Tabellenspitze. Der SSC Tübingen feiert einen überzeugenden Derbysieg und setzt sich an die Spitze. Pfullingen II muss die erste Saisonniederlage hinnehmen, während Pfrondorf und Dettingen/Glems weiter auf Erfolgskurs sind.

Wurmlingen dreht das Spiel Nach einer schwierigen ersten Halbzeit gelang es dem SV Wurmlingen, das Spiel in Zainingen zu drehen. Philipp Wörz brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung, doch Anton Engst (45.+3) glich unmittelbar vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit sorgten Benjamin Haug (60.) und Marvin Kahlfuss (90.) für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Canpolat bringt Hirschau zum ersten Sieg Mit einem überragenden Cihan Canpolat, der alle drei Tore erzielte, holte der TSV Hirschau gegen den bis dato ungeschlagenen VfL Pfullingen II den ersten Saisonsieg. Bereits in der 24. Minute brachte Canpolat die Hausherren in Führung, bevor er in der zweiten Halbzeit (48. und 67. Minute) den Deckel draufmachte. Pfullingen fand gegen die kompakte Defensive der Hirschauer kein Mittel.

Ofterdingen überrollt die TSG Der TSV Ofterdingen ließ der TSG Tübingen II keine Chance und gewann souverän mit 4:0. Samuel Schmid eröffnete in der 43. Minute den Torreigen, bevor Lukas Neth mit einem Doppelschlag (69. und 70.) das Spiel entschied. Schmid setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt. Ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die sich damit im Mittelfeld der Tabelle festsetzen.

Derbysieg für den SSC Tübingen Der SSC Tübingen setzte sich im Stadtderby gegen den SV 03 Tübingen mit 3:1 durch und übernimmt damit die Tabellenführung. Markos Chatziliadis brachte den SSC früh in Führung (16.) und Lars Lack erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (44.). Felix Müller verkürzte für den SV 03 in der 63. Minute, doch Chatziliadis sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für die Entscheidung.

Eningen sichert sich den ersten Saisonsieg

Eningen konnte im Kellerduell gegen Metzingen den ersten Dreier der Saison einfahren. Philipp Dennenmoser erzielte in der 15. Minute die Führung für die Gastgeber, doch Farhan Ahmad glich für Metzingen in der 54. Minute aus. Erneut war es Dennenmoser, der in der 70. Minute den Siegtreffer für Eningen markierte. ---

Später Ausgleich rettet Genkingen einen Punkt

In einem spannenden Spiel trennte sich die SG Reutlingen 2:2 vom TSV Genkingen. Tobias Burghardt brachte die Reutlinger in der 15. Minute in Führung, bevor Dominik Früh für Genkingen kurz vor der Pause (40.) ausglich. In der Schlussphase sah alles nach einem Sieg für die SG aus, als Alessio Lo Presti in der 84. Minute das 2:1 erzielte. Doch erneut war es Dominik Früh, der in der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:2-Endstand traf. ---

Dettingen/Glems bleibt auf Kurs

Die SGM Dettingen/Glems behält mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Gomaringen den Anschluss an die Tabellenspitze. Tim Falkenburger brachte Gomaringen zwar zweimal in Führung (9. und 36. Minute), doch Dettingen drehte das Spiel durch Tore von Blazevic (34.), Nikolovski (43.), Simon Müller (77.) und Kostka (90.). ---