SSC Dodesheide schaltet 1. FCR Bramsche aus

Der SSC Dodesheide traf in der ersten Runde des Bezirkspokals auf den Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche.

Der Gastgeber führte zur Pause verdient mit 1:0. Der SSC kontrollierte das Spiel, ohne jedoch klare Torchancen zu erspielen. Die Gäste lauerten auf Konter. Der SSC konnte die Lücken in der Rückwärtsbewegung aber gut schließen. Nach Wiederanpfiff zunächst weiterhin wenige klare Tormöglichkeiten auf beide Seiten. Die Flottmann-Elf erhöhte den Druck und baute die Führung nach einer Stunde Spielzeit durch Aron Goldmann auf 2:0 aus. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang den Gästen nach einem kapitalen Fehler in Dodesheider Abwehr der Anschlußtreffer. Das Spiel war plötzlich kurzzeitig offen. Es ging hin und her. Wenige Minuten nach dem Anschlußtreffer verpassten die Gäste den möglichen Ausgleichstreffer, als nach einem Ballverlust der Gastgeber im Aufbauspiel ein Bramscher Angreifer den guten Keeper des SSC nicht überwinden konnte. Anschließend klärten die Gäste nach einem Eckball zunächst auf der eigenen Torlinie und wenige Minuten später gelang SSC-Torjäger Peter Rios der Treffer zum 3:1-Endstand. Ein verdienter Sieg für den SSC Dodesheide. Der Gastgeber hatte deutlich mehr Ballbesitz und die deutliche besseren Tormöglichkeiten.

"Es war eine verdiente Niederlage gegen eine starke Mannschaft, die in der Bezirksliga sicherlich ganz oben mitspielen wird. Wir haben mit Leidenschaft verteidigt und auch im Ballbesitz immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden. Das Team hat sich als Einheit präsentiert – wir sind auf einem guten Weg. Auf dieser Leistung können wir definitiv aufbauen," sagte uns nach dem Spiel Trainer Marc Fililp (1. FCR 09 Bramsche).