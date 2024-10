SpVgg Weiden II will Druck aufbauen – Vizemeister-Duell in Tännesberg

Zwei der zig Nachholspiele in der Bezirksliga Nord gehen am heutigen Mittwochabend über die Bühne. Im Sportpark Grafenwöhr kreuzen die SVG und die U23 der SpVgg SV Weiden die Klingen. Wegen der Spielabsage zuletzt (Grund war eine Sperre des Stadions) wurde das Heimrecht erneut getauscht, hin zum ursprünglichen Plan. Außerdem buhlen die Liga-Newcomer TSV Tännesberg und SpVgg Willmering-Waffenbrunn um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Anpfiff beider Partien ist um 19 Uhr.



Zwei Aufsteiger sind auf wichtige Punkte aus! „Verlieren verboten“ ist hierbei das Motto auf beiden Seiten. Die Zielsetzungen sind klar gesteckt: Während Gastgeber TSV Tännesberg (9., 22) den Drei-Punkte-Vorsprung auf den direkten Kontrahenten halten will – das ist das Mindestziel –, möchte Tabellennachbar SpVgg Willmering-Waffenbrunn (10., 19) nach Punkten mit dem TSV gleichziehen. Wobei die Gäste – je nach Spielverlauf – wohl auch mit dem obligatorischen Auswärtspunkt leben könnten. Am vergangenen Wochenende waren die einen (Tännesberg) mit 4:2 gegen Inter Amberg erfolgreich und die anderen verloren mit demselben Ergebnis gegen Schlicht.



Es begegnen sich auch die beiden amtierenden Kreisliga-Vizemeister aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf. Erfolgreich wurde anschließend die anschließende Relegation bestritten. In einem Ligaspiel standen sich die Mannschaften aber noch nie gegenüber. Nur im Pokal; 2016 setzte sich Tännesberg knapp durch. Die beiden Spielertrainer André Klahn (TSV) und Jakub Süsser (WiWa) werden sich sicherlich einen schlagkräftigen Matchplan zurechtlegen!









Die ärgerliche 0:1-Niederlage in Etzenricht hat nichts am derzeitigen Eindruck bei der SpVgg SV Weiden II (3., 27) verändert. Gefühlt wird die junge Truppe von Coach Josef Rodler Woche um Woche stärker. Die Weiterentwicklung der Youngsters kommt immer mehr zum Tragen. Nach der zu Ende gegangenen Siegesserie würden die Wasserwerkler natürlich gern eine neue Serie starten. Hierfür soll das Auswärtsmatch bei der SV Grafenwöhr (12., 18) erfolgreich gestaltet werden.



Doch Vorsicht! Die Mannen von Trainer Martin Kratzer warteten zuletzt mit Heimsiegen gegen Wernberg und Pfreimd auf. Freilich soll im dritten Heimspiel in Serie nachgelegt werden — wenngleich sich Grafenwöhr der Schwere der Aufgabe bewusst ist. „Gegen Pfreimd haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind. Auf diese Leistung gilt es nun in den anstehenden englischen Wochen aufzubauen“, so SV-Trainer Kratzer, der von seinem Team einen solchen Kampfgeist wie am Wochenende sehen will. Letzte Saison gingen beide umkämpfte Duelle an Grafenwöhr.