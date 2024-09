SpVgg Vreden erzielt knappen Erfolg gegen TuS Bövinghausen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Vreden

Wettbewerb: Oberliga Westfalen

Spieltag: 5

Spielbericht: SpVgg Vreden gegen TuS Bövinghausen 2:1 (0:1)

Vreden. Böses Erwachen im Vredener Hamaland-Stadion: Nach einem souveränen Start wendet sich das Blatt für die Bövinghausener Gäste zum Vorteil der SpVgg Vreden.

Die Gäste sowie ihre Gegner können in der ersten Spielhälfte zunächst keinen effektiven Erfolg verbuchen. Nur wenige Minuten vor der Pause spielen die Bövinghausener sich dann doch in Führung. Dank Ilker Algan liegt das Team nach der 40. Spielminute vorne. Erst in der zweiten Halbzeit können sich die Vredener revanchieren: In Minute 81 fällt das Gegentor via Strafstoß durch Kilian Heisterkamp.

Der Vredener Mannschaft gelingt es nach wenigen Momenten, das Match für sich zu entscheiden. Maximilian Hinkelmann kann acht Minuten vor Abpfiff erfolgreich abschließen und der SpVgg Vreden zum Sieg verhelfen. Platz 16 gehört ihnen.

Die Aufstellungen: SpVgg Vreden - TuS Bövinghausen

SpVgg Vreden: Anes Dziho (4), Phil Strugala (22), Nicolas Ostenkötter (8), Lars Bleker (6), Maximilian Hinkelmann (9), Lennart Wilkes (29), Romario Wiesweg (23), Kilian Heisterkamp (3), Bernd Verwohlt (30), Leon Kondring (7), Dennis Wüpping (31)

TuS Bövinghausen: Jeffrey Malcherek (4), Almin Hodza (7), Elmar Skrijelj (11), Daniel Szczepankiewicz (93), Mahrab Khan (2), Ilker Algan (26), Hayrullah Alici (10), Kian Licina (12), Yanni Regäsel (39), Ibuki Noguchi (13), Lavdrim Jusufi (34)

Schiedsrichter: Lukas Sauer

Assistent: Jan Maßmann

Assistent: Chris Nielinger



Themenseite: Oberliga Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.