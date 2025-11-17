SpVgg Unterhaching trifft im Pokal auf Wacker Burghausen

Im Viertelfinale kommt es erneut zum Duell der Bender-Zwillinge, während Haching auf Top-Talent Wesley Krattenmacher setzt.

Der SV Wacker Burghausen war zuletzt der Frustlöser für die SpVgg Unterhaching. Nach einer vorausgegangenen kleinen Ergebniskrise schlugen die Hachinger den oberbayerischen Konkurrenten in der Liga auswärts mit 3:1 nach einer starken Vorstellung. Diese starke Form behielt die SpVgg bei und schlug zuletzt mit einem makellosen Auftritt die DJK Vilzing 5:0.

Nun kommt es innerhalb von nur elf Tagen zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine. Im Totopokal-Viertelfinale trifft die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender am heutigen Dienstag (19 Uhr) im Totopokal-Viertelfinale auf die Salzachstädter. Bei der Partie im Unterhachinger UhlsportPark wiederholt sich somit auch das Bender-Zwillingsbruder-Duelle zwischen Sven und Lars, der die Burghausener als Cheftrainer anführt.

Hachings Bender wartet diesmal auf einen besonders motivierten Auftritt von dem Team seines Bruders. „Sie werden mit Sicherheit noch schärfer und intensiver sein als beim letzten Spiel“, so Bender. „Wir müssen volle Überzeugung und Schärfe zeigen.“ Ob den Burghausenern die Revanche glückt, dürfte sehr stark von den Hachingern abhängen. Sowohl in Burghausen als auch gegen Vilzing präsentierte sich die SpVgg über weite Strecken des Spiels von ihrer besten Seite und die Gegner konnten mit dem schnellen Tempo kaum Schritt halten. Und auch die Defensive stand mit Ausnahme von zwei individuellen Fehlern sicher und dürfte nun auch wieder Verstärkung bekommen. Wieder mit von der Partie ist nämlich der zweikampf- und kopfballstarke Vizekapitän Manuel Stiefler, der gegen Vilzing gelbgesperrt gefehlt hatte. Auf Jorden Aigboje müssen die Hachinger indes noch etwas länger verzichten. Der 22-jährige Offensivspieler, der die Hachinger Torjägerliste zusammen mit Simon Skarlatidis anführt (beide neun Tore in der Liga), fällt aufgrund einer Handverletzung weiterhin aus. Der Sommerneuzugang dürfte möglicherweise erst wieder nach der Winterpause zurückkehren. Auf Aigbojes offensiver Außenbahn könnte nun die Stunde für Wesley Krattenmacher schlagen. Zuletzt stach das 17-jährige Top-Talent gegen Vilzing als Joker doppelt und der jüngere Bruder des Ex-Hachingers Maurice hat mit seinen ersten Toren in der Regionalliga Bayern auf sich aufmerksam gemacht.