SpVgg Unterhaching setzt auf Intensität gegen Fürth II

Trainer Sven Bender will nach dem Auswärtssieg auch im Heimspiel überzeugen und baut auf die defensive Stärke der Fürther U23.
Die SpVgg Unterhaching war zuletzt auswärts gut drauf und besiegte vor einer Woche den TSV Schwaben Augsburg souverän mit 3:0. Beim Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park gegen die SpVgg Greuther Fürth II wollen die Hachinger auch vor dem eigenen Anhang mal wieder überzeugen. Zuletzt zeigte der Tabellenführer der Regionalliga Bayern hier zweimal gegen Aschaffenburg (2:1) und Aubstadt (0:1) schwächere Vorstellungen. „Es wäre schön, zum zweiten Mal in Folge wieder drei Punkte zu holen nach der kleinen Delle, die wir hatten“, meint SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.
Dem Ex-Profi zufolge habe seine Mannschaft an den jüngsten Auswärtssieg im Trainingsbetrieb angeknüpft und „mit guter Euphorie, Intensität und Power weitergemacht.“ Nun soll auch zuhause gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten wieder ein Erfolg her. Dabei unterschätzt Bender den kommenden Gegner nicht. „Sie haben fußballerisch viel Potenzial und sind defensiv stark“, sagt Bender mit Blick auf die junge U23-Mannschaft aus Mittelfranken. Die kleinen „Kleeblättler“ liegen derzeit zwar nur auf Tabellenplatz 15, doch die von Ex-Bundesligaprofi Roberto Hilpert trainierte Mannschaft gehört mit nur zwölf Gegentoren zu den defensivstärksten Mannschaften der Liga. Und insbesondere auswärts haben die Fürther bereits Ausrufezeichen gesetzt. In Aschaffenburg gewann die SpVgg mit den beiden Ex-Löwen Daniel Adlung und Lukas Reich in ihren Reihen mit 4:0 und vor rund drei Wochen siegte Fürth in Bayreuth ebenfalls deutlich mit 3:0.
Haching ist als Ligakrösus freilich haushoher Favorit und kann auf das gleiche Personal wie in der Vorwoche zurückgreifen. Der in Augsburg geschonte Mittelfeldmotor Simon Skarlatidis dürfte wieder in die Startaufstellung zurückkehren, wahrscheinlich für den beim letzten Spiel verletzungsbedingt ausgewechselten Marc Zimmermann. Möglicherweise könnte auch das eine oder andere Talent wieder die Chance bekommen, sich zu zeigen. Die zweite Hachinger Mannschaft behauptete die Landesliga-Tabellenführung nach dem Auswärtssieg am Donnerstag in Freilassing und Talente bieten sich weiterhin für Einsätze bei den Profis an. „Es ist nicht selbstverständlich, mit zwei Mannschaften auf Platz eins zu stehen“, lobt Bender die Hachinger Nachwuchsarbeit.