SpVgg Unterhaching setzt auf Intensität gegen Fürth II

Trainer Sven Bender will nach dem Auswärtssieg auch im Heimspiel überzeugen und baut auf die defensive Stärke der Fürther U23.

Die SpVgg Unterhaching war zuletzt auswärts gut drauf und besiegte vor einer Woche den TSV Schwaben Augsburg souverän mit 3:0. Beim Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park gegen die SpVgg Greuther Fürth II wollen die Hachinger auch vor dem eigenen Anhang mal wieder überzeugen. Zuletzt zeigte der Tabellenführer der Regionalliga Bayern hier zweimal gegen Aschaffenburg (2:1) und Aubstadt (0:1) schwächere Vorstellungen. „Es wäre schön, zum zweiten Mal in Folge wieder drei Punkte zu holen nach der kleinen Delle, die wir hatten“, meint SpVgg-Cheftrainer Sven Bender. Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth II 14:00 live PUSH

Dem Ex-Profi zufolge habe seine Mannschaft an den jüngsten Auswärtssieg im Trainingsbetrieb angeknüpft und „mit guter Euphorie, Intensität und Power weitergemacht.“ Nun soll auch zuhause gegen die zweite Mannschaft des Zweitligisten wieder ein Erfolg her. Dabei unterschätzt Bender den kommenden Gegner nicht. „Sie haben fußballerisch viel Potenzial und sind defensiv stark“, sagt Bender mit Blick auf die junge U23-Mannschaft aus Mittelfranken. Die kleinen „Kleeblättler“ liegen derzeit zwar nur auf Tabellenplatz 15, doch die von Ex-Bundesligaprofi Roberto Hilpert trainierte Mannschaft gehört mit nur zwölf Gegentoren zu den defensivstärksten Mannschaften der Liga. Und insbesondere auswärts haben die Fürther bereits Ausrufezeichen gesetzt. In Aschaffenburg gewann die SpVgg mit den beiden Ex-Löwen Daniel Adlung und Lukas Reich in ihren Reihen mit 4:0 und vor rund drei Wochen siegte Fürth in Bayreuth ebenfalls deutlich mit 3:0. Bekommen Talente am Samstag ihre Chance in Hachings erster Mannschaft?