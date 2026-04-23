SpVgg Unterhaching muss in Bayreuth siegen oder der Aufstieg ist futsch

Fussball, Regionalliga Bayern, SpVgg Unterhaching - FC Augsburg II v.li.: Louis Stegmiller (Augsburg, 23) Tim Hannemann (Unterhaching, 18) – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching steht vor dem Duell in Bayreuth enorm unter Druck. Trainer Sven Bender warnt vor den formstarken Oberfranken.

Zwei Spieltage sind es noch für die SpVgg Unterhaching bis zur vorentscheidenden Duell gegen Verfolger Würzburger Kickers, auswärts am 8. Mai. Den Auftakt für den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern macht am heutigen Freitag (19 Uhr) das Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth. Die Hachinger dürfen in Oberfranken nicht patzen, um ihren zu den Aufstiegsrelegationsspielen zur 3. Liga berechtigenden Rang nicht an die Würzburger zu verlieren. „Wenn wir das Spiel am Freitag nicht gewinnen, brauchen wir uns über den Rest der Saison keine Gedanken zu machen“, blickt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender voraus. „Wir haben ein schweres Restprogramm.“

Wir haben ein schweres Restprogramm. Wenn wir das Spiel am Freitagabend nicht gewinnen, brauchen wir uns über den Rest der Saison keine Gedanken zu machen.

SpVgg-Trainer Sven Bender

Genau über den kommenden Hachinger Gegner stolperten zuletzt die Würzburger in der englischen Woche. Die Unterfranken verloren nach einem 1:1 Platz zwei an Haching, das am Dienstagabend gegen Hankofen-Hailing erfolgreich war. „Wir wissen, gegen wen wir am Freitag spielen“, zeigt sich Bender auf die Partie gegen die Altstädter alarmiert. Trotz eines personellen Aderlasses – neben Abgängen in der Winterpause hörte zuletzt auch Bayreuths Geschäftsführerin Nicole Kalemba auf – waren die Oberfranken zuletzt gut aufgelegt. Seit vier Spielen ist die Mannschaft um die Ex-Hachinger Thomas Winklbauer, Florian Markert und Leon Bucher ungeschlagen, und der Tabellenzwölfte hat sich damit einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge verschafft.

Während die Bayreuther im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion als Außenseiter, ebenso wie gegen Würzburg, auch diesmal befreit aufspielen können, stehen die Gäste unter Zugzwang. Hachings zuletzt gut aufgelegter Angreifer Tim Hannemann sieht seine Mannschaft nach dem klaren Heimerfolg gegen Hankofen-Hailing gestärkt. „Das war ein wichtiges Spiel für unser Selbstvertrauen“, so der in den vergangenen drei Spielen dreimal erfolgreiche Torschütze. Mit dem 19-jährigen Angreifer, der seit der Winterpause auf der Position hinter der Spitze aufblüht, gehen die zuletzt viermal in Serie erfolgreichen Hachinger auch im Freitagabend-Flutlichtspiel auf Torejagd. Ob Innenverteidiger Alexander Winkler mit von der Partie ist, bleibt offen. Der Routinier bekam im jüngsten Heimspiel einen Schlag ab und musste präventiv ausgewechselt werden. Der zuletzt nur in den Schlussminuten eingewechselte Kapitän Markus Schwabl wurde in der englischen Woche hingegen geschont. Nach mittlerweile auskurierter Muskelverletzung soll Schwabl in Bayreuth laut Bender wieder für eine längere Belastungszeit zur Verfügung stehen.