Bleibt Trainer bei Haching II: Marc Endres wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison die Zweite Mannschaft verantwortlich betreuen. – Foto: Robert Brouczek

SpVgg Unterhaching II: Der Aufstieg kommt nicht überraschend Haching II in Landesliga Südwest vorzeitig Meister Verlinkte Inhalte LL Südwest - Bayern Haching II

Es läuft sehr gut bis perfekt bei der SpVgg Unterhaching und das nicht nur bei den Derby-Siegern in der 3. Liga. Die Zweite Mannschaft hat drei Runden vor Saisonende in der Landesliga Südwest die Meisterschaft sicher und mittelfristig ist da sogar mehr als die Bayernliga denkbar.

Unterhaching – In den ersten acht Runden der Saison gab es vier Niederlagen und schon da sagte Trainer Marc Endres, dass mit seiner Mannschaft zu rechnen sei. Die junge Mannschaft werde sich steigern und das tat sie. Mit 65 Punkten nach 31 Spielen haben die Hachinger Talente den Schnitt jenseits der zwei Punkte, mit der Fußballer in der Regel aufsteigen. Für Endres war klar, dass sich sein Team steigern werde und deshalb kommt der Aufstieg für ihn nicht überraschend. Endres betont aber auch, dass man nicht in einer eigenen Liga spielte: „Wir haben die Gegner nicht abgeschossen, sondern oft mit einem Tor Unterschied gewonnen.“ Die ersten zwei Jahre werden wir in der Bayernliga zu kämpfen haben.

Marc Endres, Trainer SpVgg Unterhaching II Die Besonderheit des Teams ist, dass die SpVgg Unterhaching II das Modell der Spieltagsmannschaft ist. Und das wird laut Endres auch in der Bayernliga beibehalten: „Wir haben das ja nicht als Notlösung gemacht, sondern das ist unser Plan.“ Für die jungen Spieler sind die Übergänge zwischen den Mannschaften nahtlos. „Ein Max Lamby sollte nächste Saison nicht mehr Bayernliga spielen“, zeigt der Trainer der Zweiten und Co-Trainer der Ersten ein Beispiel auf. Lamby absolvierte 18 Spiele in der Landesliga, 14 in der 3. Liga und beim Genusssieg über den TSV 1860 machte er ein Riesenspiel. Der 21-Jährige ist nur ein Beispiel, wie man sich mit guten Leistungen bei Haching II für die 3. Liga anbieten kann.