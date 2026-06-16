SpVgg Unterhaching begrüßt zum Trainingsauftakt null Neuzugänge Regionalliga Bayern von Klaus Kirschner · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

Beim Trainingsauftakt der SpVgg Unterhaching ist Urgestein Markus Schwabl am Ball. Ob der Sportdirektor als Spieler aber noch eine Saison dranhängt, ist unklar. – Foto: Robert Gasser

Die SpVgg Unterhaching ist mit 17 Akteuren in die Vorbereitung gestartet. Auf dem Platz standen nur Spieler aus der Vorsaison und Talente aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum.

Es ist Ruhe eingekehrt bei der SpVgg Unterhaching. Dabei kam es zum Ende der Vorsaison zu einigen Irrungen und Wirrungen. Der Aufstiegsverzicht und das Ausscheiden im Pokal brachte die Fans auf die Barrikaden. Längst hat sich die Lage entspannt, aber es bleiben noch Fragen offen, mit dem Blick auf die neue Spielzeit in der Regionalliga. Bescheidenheit ist vorerst das Motto. Dies zeigte sich beim Trainingsauftakt. Chefcoach Sven Bender und sein Team konnte immerhin 17 Akteure begrüßen. Dabei fehlten aber noch jegliche Neuzugänge. Auf dem Platz standen nur Spieler, die bereits in der Vorsaison am Ball waren. Dazu gesellten sich mehre Talente aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum. Von den „Oldies“ machte nur Sportdirektor Markus Schwabl in Übungen mit. Es fehlten die Stammkräfte Alexander Winkler (krank) und Manuel Stiefler (noch im Urlaub).

Co-Trainer Marc Endress rätselt: Was ist mit dieser Mannschaft heuer drin? Wer kommt noch? Diese Fragen werden erst in den kommenden Wochen entschieden. – Foto: Robert Gasser