SpVgg hat noch ein "Hühnchen zu rupfen"

Nach der Niederlage in Waischenfeld muss die SpVgg Selbitz zum Rückrundenauftakt erneut in den Spielkreis Bayreuth reisen. Dieses Mal geht es zum Aufsteiger Sportring Bayreuth, mit dem man aufgrund der Heimniederlage im Hinspiel noch ein „Hühnchen zu rupfen“ hat. Zum Saisonstart gastierte eben Sportring Bayreuth in Selbitz und fügte der SVS eine empfindliche 1:4-Heimniederlage zu. Deshalb und aufgrund der letztwöchigen Niederlage fordert SpVgg-Trainer Perparim Gashi von seiner Mannschaft eine Reaktion: „In Waischenfeld haben wir die klassischen Tugenden, die gerade jetzt bei tiefen Böden umso mehr gefordert sind, vermissen lassen. Zweikampfhärte, Einsatzbereitschaft usw. waren vor allem in der 1. Hälfte dort kaum zu erkennen. Deshalb haben wir in dieser Woche im Training auch großen Wert auf diese Aspekte gelegt und ich glaube, meine Mannschaft hat nun verstanden, wie sie sich in solchen Spielen präsentieren muss. Bei Sportring Bayreuth wird uns wieder eine Mannschaft erwarten, die hochmotiviert und engagiert in die Zweikämpfe gehen wird. Hier müssen wir dagegenhalten! Motiviert dürften meine Spieler sowieso sein, denn die Hinspielniederlage wurmt uns alle noch sehr!“ In den Selbitzer Kader kehrt auf jeden Fall Claudio Bargenda zurück, der in Waischenfeld schmerzlich vermisst wurde. Ob Mustafa Onarici und Franz Wunderlich ebenso wieder mit an Bord sein werden, entscheidet sich kurzfristig. Ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Loris Vogel und Almin Zahirovic.