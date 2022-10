SpVgg. Haberskirchen zu Gast in Pilsting

Am kommenden Sonntag reisen die beiden Teams aus Haberskirchen nach Pilsting zum TSV. Während die erste Mannschaft versucht, die Niederlagenserie in Auswärtsspielen zu durchbrechen, versucht die zweite Mannschaft die Position an der Tabellenspitze zu verteidigen.

Mit Pilsting trifft man auf eine Mannschaft, die sich nach dem letztjährigen Abstieg aus der Kreisliga, gut in der neuen Klasse akklimatisiert hat. Mit 19 Punkten steht die Mannschaft auf einem guten 5 Tabellenplatz und somit 5 Plätze vor den Gelb-Schwarzen. Pilsting wusste mit Siegen gegen die Spitzenteams aus Wallersdorf und Haidlfing zu überzeugen, tat sich aber gegen die Kellerkinder ergebnistechnisch schwer. Herauszuheben aus dem Team ist Aigner Leo, der mit seinen 18 Jahren bereits 5 Buden in dieser Saison machte. Ein knifflige Aufgabe für das Leitl Team, aber mit Sicherheit ist es nicht unmöglich, in Pilsting etwas zählbares mitzunehmen.

Nach den beiden ernüchternden Ergebnissen aus Gottfrieding und gegen Arnstorf, gilt es, die Lehren daraus zu ziehen und sich zu verbessern. In der Offensive ein bessere Chancenverwertung, in der Defensive ein clevereres Verhalten, ein Spiel ohne selbst verschuldeten Elfmeter und schon sollte es flutschen. Bei all den negativen Erlebnissen der letzten Wochen darf man nicht vergessen, das man phasenweise begeisternden Fussball geboten hat. Aber leider ist es so, das am Ende des Tages die Tore und die Punkte zählen. Leitl Michael wird seine Truppe wieder entsprechend auf den Gegner einstellen, Personell sollte es wenig Veränderungen geben. Also auf ein neues in Pilsting.