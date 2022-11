SpVgg. Haberskirchen will Heimsieg zum Abschluss

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr

Am Leonhardi-Sonntag erwartet die SpVgg. Haberskirchen zum letzten Punktspiel im Jahr 2022 den FC Wallersdorf. Nach einem spielfreien Wochenende, nach mehreren Trainingseinheiten freuen sich beide Mannschaften auf den Saisonabschluss, bei dem beide Mannschaften das Maximum holen wollen.

Für die zweite Mannschaft gilt es, diesmal gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, die Punkte sicher in Haberskirchen zu halten, um im Kampf um die Tabellenführung nicht an Boden zu verlieren. Auch hier gilt, nach dem spielfreien Wochenende mit vollem Elan, voller Kapelle, ein letztes Mal alles raushauen und dann nach einer tollen Vorrunde in die verdiente Winterpause zu gehen.

In Haberskirchen freut man sich auf die letzten beiden Spiele im Jahr 2022. Die Spiele beginnen nach der Zeitumstellung um 12 Uhr und um 14 Uhr. Zeitgleich findet in Haberskirchen der traditionsreiche Leonhardiumritt statt. Da hier wieder ein großer Zuschauerandrang erwartet wird, werden die Zuschauer der Spiele gebeten, den Parkanweisungen der FFW Haberskirchen Folge zu leisten.