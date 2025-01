Spvgg Gröningen-Satteldorf verpflichtet Oberliga-Spieler Christian Rau

Christian Rau kommt mit der Erfahrung aus mehreren Spielklassen nach Satteldorf. In der Hinrunde der aktuellen Saison absolvierte er ein Spiel für den FSV Hollenbach in der Oberliga Baden-Württemberg und war zudem dreimal für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A aktiv, wo er ein Tor und eine Vorlage beisteuerte. In der Saison 2022/23 spielte Rau in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg und sammelte dort in zehn Partien wertvolle Erfahrungen.

Die Spvgg Gröningen-Satteldorf überwintert als Tabellenzweiter in der Landesliga, Staffel 1. Mit elf Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen haben die Hohenloher eine starke erste Saisonhälfte absolviert und liegen nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter FSV Waiblingen.

Die Mannschaft will in der Rückrunde den Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg weiter intensivieren. Das erste Spiel nach der Winterpause findet am Samstag, den 8. März 2025, statt. Gegner ist der Tabellenletzte SV Breuningsweiler, der mit neun Punkten aus 16 Spielen tief im Abstiegskampf steckt.

Ziel: Stabilität und Flexibilität in der Defensive

Mit der Verpflichtung von Christian Rau setzt die Spvgg auf zusätzliche Stabilität in der Abwehr, um die Grundlagen für den Aufstieg in die Verbandsliga zu schaffen. Rau selbst sieht in dem Wechsel eine große Chance, sich in einem ambitionierten Team zu beweisen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Satteldorf, mit einem jungen, hungrigen Team erfolgreich zu sein. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten, aber zuallererst gilt es die Mannschaft und Trainer bestmöglich kennenzulernen, um an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen zu können“, erklärt er.

Rau trifft in Satteldorf auf eine Mannschaft, die in der ersten Saisonhälfte mit 38 erzielten Toren eine der stärksten Offensiven der Liga stellte, defensiv jedoch Schwächen offenbarte. Mit 26 Gegentoren in 16 Spielen möchte Trainer Fernandez in der Rückrunde vor allem in der Defensive nachjustieren – hier soll Rau seinen Beitrag leisten.