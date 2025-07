SpVgg Bayreuth: Zur Rettung fehlt noch einiges

Wie geht`s der SpVgg Bayreuth? Sportlich befindet sich die "Oldschdod" nach zahlreichen Zu- und Abgängen in diesem Sommer gerade im Umbruch. Was möglich sein wird in der neuen Spielzeit in der Regionalliga Bayern, das scheint im Moment noch nicht seriös zu prognostizieren. Und auch finanziell gibt es auf der Jakobshöhe weiterhin viele Fragezeichen. Bis zum Stichtag am 31. Mai wollten die Oberfranken eine Finanzlücke in Höhe von einer halben Million Euro schließen. Dazu wurde auch eine Crowdfouding-Aktion ins Leben gerufen, die bereits zweimal verlängert wurde. Ob die Maßnahmen Wirkung gezeigt haben und die Bayreuther finanziell aufatmen können? Auf mehrere FuPa-Anfragen zu dem Thema hat der Verein nicht reagiert.

In einem Bericht des Fachmagazins "Kicker" hat sich nun vor wenigen Tagen Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba geäußert: "Auch wenn wir die geplanten 500.000 Euro nicht vollständig erreichen, bin ich sehr optimistisch, dass wir nicht pleitegehen. Es sieht gut aus, dass es funktioniert." Von den angepeilten 500.000 Euro sind die Bayreuther noch weit entfernt. Laut "Kicker" wurden durch die diversen Aktionen bislang 150.000 Euro in die klammen Kassen gespült.



Den Konsolidierungskurs bei der Altstadt wird übrigens weiterhin Kalemba vorantreiben. Das Interesse von Drittligist FC Erzgebirge Aue an der 36-Jährigen ist verbrieft, doch die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin hat sich gegen ein Engagement in Sachsen entschieden und bleibt in ihrer Heimatstadt.



Nach einer sportlich wenig überraschend durchwachsenen Vorbereitung wird`s für Coach Lukas Kling und seine Mannschaft allmählich ernst. Am Mittwoch um 16:30 Uhr steht das letzte Testspiel auf dem Programm. Der Härtetest gegen den Chemnitzer FC aus der Regionalliga-Nordost wird sicher auch Aufschluss darüber geben, wer zum Saisonauftakt am nächsten Donnerstag in Ansbach in der Startelf stehen wird. Dazwischen haben die Bayreuther am Samstag noch die erste Runde des Totopokals bestreiten. Dann gastiert die "Olschdod" beim Oberpfälzer Bezirksligisten SV Schwarzhofen.