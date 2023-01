Spvg Wesseling-Urfeld 19/46 e.V. setzt weiterhin auf junge Talente!

Mit dem 19-jährigen Jannis Fißl kommt erneut ein sehr gut ausgebildeter Spieler in den Kader der grün-blauen. Jannis begann seinen fußballerischen Werdegang in der C-Jugend von Bayer Leverkusen in der C-Junioren-RL West, Staffel 1, spielte dort 18 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Weiterhin spielte er vier Jahre beim Bonner SC und wechselte von dort in die Landesliga Mannschaft des VfL Alfter.