Spvg Steinhagen im Match gegen SC Peckeloh II um Längen besser

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Steinhagen

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 2

Spieltag: 5

Spielbericht: Spvg Steinhagen gegen SC Peckeloh II 5:0 (3:0)

Steinhagen. Ein zufriedenstellendes Heimspiel dürfen die 69 Besucher des Steinhagener Cronsbachstadions am Sonntag verfolgen. Mit 5:0 setzen sich die Steinhagener deutlich gegen die Gäste aus Peckeloh durch.

Die Gastgeber legen schnell vor. Dank Tim Herden liegt das Team bereits in Minute vier vorne. Die Steinhagener setzen nochmal nach: In Minute 32 fällt ein weiteres Tor – wieder durch Tim Herden. Der Siegeszug der Steinhagener bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Andreas Brandwein im gegnerischen Tor. Vitali Wolf trifft in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Daniel Schröder in Minute 52. Es steht 4:0 für die Spvg Steinhagen.

In der verbleibenden Spielzeit versuchen beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Tilo Hauser kommt rein für Patrick Ruske und Felix Fritz Köhne für David Brayley. Auf der Gastseite springen Leon Gottfried für Christoph Schulte und Jonas Schulte für Tunay Mert Kutluhan ein.

Dem Steinhagener Team gelingt es ganz knapp vor Ende der Partie, den Gegnern noch einen zu verpassen. Daniel Schröder kann zwei Minuten vor Schlusspfiff erneut abschließen. Die Spvg Steinhagen geht als triumphierender Sieger vom Spielfeld. Die Peckeloher rutschen auf Platz zwölf ab.

Die Aufstellungen: Spvg Steinhagen - SC Peckeloh II

Spvg Steinhagen: Daniel Schröder (14), Erdem Yilmaz (15), Patrick Ruske (21), Fynn Grahl (4), Florian Ernst (1), Tim Herden (11), Luka Ben Lüttich (18), Ben Siepmann (19), David Brayley (7), Jean-Pierre Dingerdissen (23), Vitali Wolf (17)

SC Peckeloh II: Onur Sevinc (23), Sven Lucas Richter (5), Tunay Mert Kutluhan (11), Finn Speckmann (30), Elton Mehmeti (10), Christoph Schulte (9), Marlon Becker (12), Niklas Loos (16), Joel Pascal Heus Santos (3), Camron Benjamin Parkes (20), Nico Bäumker (8)

Schiedsrichter: Tobias Bartneck (Bielefeld)

Assistent: Dennis Bresser

Assistent: Christian Cosfeld



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.