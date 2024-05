SpVg Rheindörfer: Tillmann und Ince bleiben, Klein wird neuer Co

– Foto: Verein

Die SpVg Rheindörfer Köln-Nord geht in der kommenden Spielzeit in sein drittes Bezirksliga-Jahr und steht derzeit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Da ist es kein Wunder, dass man die handelnden Personen eine weitere Saison an den Klub gebunden hat.

"Identifikation nach der wir gesucht haben" Coach Sebastian Tillmann (33) steht demnach auch 2024/25 wieder an der Seitenlinie des Bezirksliga-Teams. "Seit seinem Eintritt in unseren Verein hat Tilli genau die Identifikation verkörpert, nach der wir gesucht haben. In seinem ersten Jahr als Trainer hat er nicht nur unsere Erwartungen erfüllt, sondern sie sogar übertroffen. Wir sind überglücklich, dass Tilli weiterhin an unserer Seitenlinie steht", so der Verein in einem Posting auf Instagram.