SpVg Odenkirchen toppt 1. FC MG - Spieler der Woche

Im späten Spiel am Sonntag gelang dem CSV Marathon ein echter Coup: Der Aufsteiger setzte sich gegen den Tabellenführer DJK Gnadental trotz eines 0:1 und 1:2 durch, weil vor allem ein Akteur überragte: Petar Popovic jubelte gleich dreimal gegen die bisherige Nummer eins und schoss den CSV auf Platz sieben.

Schon im Vorfeld erledigte der OSV Meerbusch seine Hausaufgaben, geschenkt bekam er aber im Derby beim TSV Meerbusch II nichts. Timo Fabian Kaufmann (45.+1 Foulelfmeter) und Nils Christian Werner (62.) drehten nämlich den Spielverlauf, allerdings kam der OSV in der Schlussphase selbst zurück und jubelte über drei Punkte. Joshua Hossfeld (63.) und Marvin Höffges (72.) sicherten den 3:2-Erfolg und damit auch die Übernahme der Tabellenführung. Die weiteren Ergebnisse

SpVg Odenkirchen – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:1

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Jonas Nabil Langen (77. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Philip Welzer, Robin Wolf, Semir Purisevic (62. Konstantine Jamarishvili), Luke Schmitz (73. Anton Höpfner), Philipp Bäger, Simon Leuchtenberg (46. Tobias Kamper) - Trainer: Simon Sommer

1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Timo Dornuf (33. Jannes Bienert), Luca Peters, Meliksah Sargin, Emre Demirbolat, Muhammed Arda Öztürk (80. Fabian Kuhn), Kai Uwe Wirtz (62. Murat Köktürk), Fatih Yaman (39. Erol Dzaferi), Berkay Köktürk, Ermal Maqkaj, Marcel Hensel - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Simon Leuchtenberg (10.), 2:0 Robin Wolf (20.), 3:0 Simon Leuchtenberg (23.), 4:0 Semir Purisevic (54.), 4:1 Berkay Köktürk (60.)



Sportfreunde Neuwerk – DJK VfL Willich 2:2

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Lasse Buschmann (76. Leon Jansen), Sean Herrmann, Ben Lawrenz (61. Felix Grümmer), Serkan Pacali (72. Berkan Dursun), Marwan El Khoulati Haroun (86. Oualid Ouahabi), Dominik Klouth (72. Mohammed Amraoui) - Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca

DJK VfL Willich: Julius Christ, Nico In Het Panhuis (46. Emil Sagner), Gian-Luca Mermann, Malte Stamm, Yannik Toholt, Mark Steckelbroeck (46. Jonas Christopher Doerkes), Nils Reiher, Hussein Nadir (46. Ndrin Maloku), Safer Erdogan (81. Dimitrios Triantafyllidis), Vladislav Kochoutine, Lucas Tanzhaus (71. Lukas Binger) - Trainer: Dennis Krause

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Gian-Luca Mermann (10.), 1:1 Marwan El Khoulati Haroun (12.), 2:1 Dominik Klouth (30.), 2:2 Gian-Luca Mermann (90.)



1. FC Mönchengladbach – SV Uedesheim 6:3

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Lukas Dieninghoff, Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Jan Pflipsen (59. Parviz Sara Moghaddam), Erjon Duriqi (73. Alessio Hyka), Vincent Schleifer, Anton Müller, Noah Berko (73. Florian Torrens), Leo Stegner (92. Miran Güzel) - Trainer: Michael Stegner

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (63. Yannick Höyng), Daniel Ferber, Lukasz Koziatek, Kevin Zorn, Kevin Block, Tim Jenckel (85. Alejandro Pellico Narciandi), Christos Pappas, Ajdin Koco, Florian Hillebrand, Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Leo Stegner (17.), 2:0 Leo Stegner (49.), 3:0 Leo Stegner (52.), 4:0 Jan Pflipsen (57.), 5:0 Vincent Schleifer (60.), 5:1 Felix Frason (75.), 5:2 Ajdin Koco (78.), 6:2 Anton Müller (80.), 6:3 Florian Hillebrand (88.)



TSV Meerbusch II – OSV Meerbusch 2:3

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Quinton Washington, Mohamed Ghait, Yusuf Sahin, Jan Ziebell, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Fatih Mehmet Cinar, Timo Fabian Kaufmann, Nils Christian Werner, Tarique Maurice Hurd (67. Saba Khargelia), Oleh Haranovskyi

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Kennet Kaminski, Andrea Spada, Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou, Marvin Höffges (74. Leon Prinz), Angelo Recker (55. Jerome Vekens), Frederic Klausner (90. Peter Gronau), Joshua Hossfeld, Marc Rommel (90. Erijon Syla), Lars Stieger (61. Quinn Kessel) - Trainer: Ingmar Putz

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marc Rommel (9. Foulelfmeter), 1:1 Timo Fabian Kaufmann (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Nils Christian Werner (62.), 2:2 Joshua Hossfeld (63.), 2:3 Marvin Höffges (72.)



SC St. Tönis 1911/20 II – TSV Bayer Dormagen 3:2

SC St. Tönis 1911/20 II: Luke Winter, Kai Langer, Tom Berner (73. Philipp Kösters), Fynn Fruhen, Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden, Tim Couball, Fabio Mariano, Connor Michaelis (69. Maiko Becker), Philipp Horster, Lucas Noczenski (76. Mark Dettmers) - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

TSV Bayer Dormagen: Angelo Di Salvo, Maurice Roggendorf (80. Sascha Pelka), Philip Suhr, Dennis Marquet, Oliver Gammon (70. Niclas Sylvester Schröder), Marius Fraßek, Torben Zepke, Semi Youssef Laffi (65. Aaron Münstermann), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (46. Dominik Dobras), Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marius Fraßek (14.), 1:1 Philipp Horster (56.), 2:1 Philipp Horster (59.), 3:1 Tim Couball (63.), 3:2 Niclas Kuypers (90.+4)



SVG Neuss-Weissenberg – TuS Wickrath 4:3

SVG Neuss-Weissenberg: Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff (85. Josua Kaniecki), Mario Dundovic (76. Osarumen Elliot Lawrence), Paul Winkelmann, Dennis Brune (69. Daniel Marcel Becker), Bryan Schomann, Antonio Primorac (64. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Dennis Coenen (46. Marius Over), Jan Meuser, Niklas Clemens, Dennis Richter, Nils Höffges (82. Blessing Agyapong), Max Käppler (82. Raheem Fatnani), Emanuel Dacosta Boloko, Niek Gabriel Mäder, Mohamed Imami (56. Abdullah Tayyip Cakal) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Dennis Richter (27. Foulelfmeter), 1:1 Tom-Benjamin Seidel (34.), 2:1 Paul Winkelmann (40.), 2:2 Niek Gabriel Mäder (42.), 3:2 Tom-Benjamin Seidel (44.), 3:3 Raheem Fatnani (84.), 4:3 Ben Luca Schmidt (89.)



TuRa Brüggen – Red Stars Mönchengladbach 3:0

TuRa Brüggen: Luis Wolfgang Torben Heimes, Dennis Greven, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Nedim Akkus (46. Erik Pöhler), Kacper Ciupa, Robin Hürckmans (77. Fabian Wick), Sandro Meyer (77. Daniel Schmidt), Nils Bonsels (64. Meshach Djabare), Mehmet Akkus (64. Luca Drießen) - Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Red Stars Mönchengladbach: Kostiantyn Melnychuk, Igor Gunko, Alexander Chilko, Marc Klunk, Samuelson Forestal, Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew, Serhii Tsoi, Timur Tsoi, Vadim Shkolnik (81. Yaroslav Yakymenko), Mohamed Hussein - Trainer: Marat Surtebayev

Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Sandro Meyer (46.), 2:0 Sandro Meyer (61.), 3:0 Luca Drießen (79.)



CSV Marathon Krefeld – DJK Gnadental 4:2

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Almir Arapovic, Harun Aydin (93. Lennard Ullrich), Stefan Giesen (59. Ilay Baris), Daniel Sperling, David Wieczorek (94. Marco Grünert), Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Petar Popovic (94. Gianni Wittenberg) - Trainer: Sergen Eyüpoglu - Trainer: Onur Özkaya - Trainer: Ümit Özkaya - Trainer: Uwe Schüren

DJK Gnadental: Nico Bayer, Malte Hauenstein, Leon Borkowski (16. Alexander Nuss), Fatih Ferhat Sakar, Marc Pfeil, Tarik Mavili, Stephan Wanneck, Jan Rakow (68. Jonas Vincent Königs), Carl Mergenthal, Maurice Girke, Oliver Wargalla - Trainer: Sebastian Michalsky - Trainer: Denis Zagorica - Trainer: Kevin Schefski - Trainer: Andrej Hildenberg

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 47

Tore: 0:1 Malte Hauenstein (1.), 1:1 Petar Popovic (3.), 1:2 Oliver Wargalla (43.), 2:2 Petar Popovic (64.), 3:2 David Wieczorek (80.), 4:2 Petar Popovic (89.)

Das sind die nächsten Spieltage

Aufsteiger SpVg Odenkirchen setzt sein Comeback fort! Nach dem 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd - Simon Leuchtenberg traf doppelt - hat Odenkirchen mehr denn je gute Chancen auf den Ligaverbleib und schickt die DJK/VfL Willich zumindest bis Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Elf von Simon Sommer bleibt damit 2025 ungeschlagen und hat mehr denn je Chancen auf den Ligaverbleib.

24. Spieltag

Fr., 21.03.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Mönchengladbach

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - CSV Marathon Krefeld

So., 23.03.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 23.03.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - SVG Neuss-Weissenberg

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SpVg Odenkirchen



25. Spieltag

Sa., 29.03.25 17:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen

Sa., 29.03.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - Red Stars Mönchengladbach

So., 30.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TuS Wickrath

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK VfL Willich

So., 30.03.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 30.03.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch

So., 30.03.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - DJK Gnadental

So., 30.03.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24